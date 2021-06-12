При атаке на больницу в Сирии погибло более десяти человек. Видео © Twitter / CptMorst

Минимум 13 человек погибли в результате атаки на больницу в сирийском Африне. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu. Кроме того, несколько десятков человек получили различные травмы. По данным агентства, нападение совершили бойцы Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной турецкими властями террористической. По предварительным данным, больница оказалась под ракетным обстрелом.

Добавим, что в городе Африн, как и в других населённых пунктах на севере Сирии, которые захвачены боевиками, теракты происходят регулярно. Как правило, подрыв заминированного автомобиля или заложенного в здание взрывного устройства случается из-за борьбы за власть антиправительственных группировок. Чаще всего жертвами терактов становятся мирные люди.