Хор "Большой перемены" выступил на праздничном концерте на Красной площади
Шоу было организовано в рамках празднования Дня России.
Хор "Большой Перемены" выступил на праздничном концерте на Красной площади. Видео предоставлено Лайфу
Хор участников всероссийского конкурса "Большая перемена" выступил на Красной площади в рамках праздничного концерта, приуроченного ко Дню России. Коллектив исполнил песню "Московская кадриль".
Отметим, что в концерте, прошедшем в центре столицы в честь Дня России, поучаствовали десятки артистов. В шоу приняли участие резиденты арт-кластера "Таврида", участники конкурса "Большая перемена", а также Олег Газманов, Лариса Долина, Валерия, Лев Лещенко и другие звёзды российской эстрады.
Мероприятия, посвящённые Дню России, прошли по всей стране. Общественные организации устраивают различные патриотические акции, приуроченные к празднику. Так, например, активисты Народного фронта запустили в Белгородской области самый длинный флаг России, "Единая Россия" организовала спортивный фестиваль в парке 300-летия Петербурга.
Комментариев: 0