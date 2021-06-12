Хор "Большой перемены" выступил на праздничном концерте на Красной площади

Участники "Большой перемены" подняли флаг у стен Музея Победы и возложили цветы к Вечному огню

Отметим, что в концерте, прошедшем в центре столицы в честь Дня России, поучаствовали десятки артистов. В шоу приняли участие резиденты арт-кластера "Таврида", участники конкурса "Большая перемена", а также Олег Газманов, Лариса Долина, Валерия, Лев Лещенко и другие звёзды российской эстрады.