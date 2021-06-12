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Праздничный концерт в честь Дня России прошёл на Красной площади

На одной сцене выступили участники "Большой перемены", резиденты "Тавриды" и звёзды эстрады.

12 июня, 17:52

Праздничный концерт в честь Дня России прошёл на Красной площади. Видео © Соцсети

В Москве на Красной площади состоялся праздничный концерт, приуроченный ко Дню России. На сцену, установленную на главной брусчатке страны, под аплодисменты зрителей вышли десятки артистов.

В шоу приняли участие резиденты арт-кластера "Таврида", участники всероссийского конкурса "Большая перемена", а также Олег Газманов, Лариса Долина, Валерия, Лев Лещенко и другие звёзды российской эстрады.

"Этот праздник знаменует величие побед": Путин поздравил жителей страны с Днём России

"Этот праздник знаменует величие побед": Путин поздравил жителей страны с Днём России

Мероприятия, посвящённые Дню России, сегодня проходят по всей стране. Общественные организации устраивают различные патриотические акции, приуроченные к празднику. Так, например, активисты Народного фронта запустили в Белгородской области самый длинный флаг России, "Единая Россия" организовала спортивный фестиваль в парке 300-летия Петербурга, а военные, находящиеся на службе в Сирии, отметили День России на авиабазе Хмеймим.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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