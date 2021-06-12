Праздничный концерт в честь Дня России прошёл на Красной площади. Видео © Соцсети

В Москве на Красной площади состоялся праздничный концерт, приуроченный ко Дню России. На сцену, установленную на главной брусчатке страны, под аплодисменты зрителей вышли десятки артистов.