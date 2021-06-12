Как сложились судьбы забытых актёров бессмертной трагикомедии "Мимино"

Ларису Ивановну хочу

Той самой Ларисе Ивановне, которую "хотел" Валико Мизандари, сейчас 67 лет. Елена Проклова всю свою жизнь искала сокола, но теперь она одна. Актриса трижды была замужем, но шесть лет назад её самый долгий 30-летний брак с бизнесменом разрушился. У неё две дочери, одна из которых младше её внучки. Проклова периодически принимает участие в различных телепроектах и ток-шоу. В одном из них она призналась, что, когда ещё была несовершеннолетней, подверглась сексуальным домогательствам со стороны очень известного актёра. Как пишет издание Cosmopolitan, это был Олег Табаков.

Такая противоречивая вся

Марина Дюжева сыграла робкого, но очень эффективного адвоката Светлану Георгиевну. В титрах "Мимино", правда, её почему-то назвали Марией. Сейчас она работает в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Она снялась более чем в 50 картинах, но всегда просила упомянуть её в титрах под девичьей фамилией — Кукушкина. Она же озвучивала женские голоса в сериале "Элен и ребята". Сейчас ей 65, у неё два сына и внук. Именно она сыграла небольшую, но одну из самых запоминающихся ролей в фильме "Покровские ворота" — Анны Адамовны, которая увековечила фразу: "Я вся такая несуразная… вся угловатая такая… такая противоречивая вся".

Пока смерть не разлучит

Леонид Куравлёв снялся лишь в одном эпизоде. Именно он назвал своего однофамильца по фильму Рубика Хачикяна позором Армении. Казалось бы, где Куравлёв и где Армения, но в этом и был гений Георгия Данелии: он умел сделать так, чтобы играло содержание, а не форма. Сейчас Леониду Вячеславовичу 84 года. Он ведёт затворнический образ жизни. Не выходит на улицу, не отвечает на звонки. За ним ухаживают его взрослая дочь и сын. Актёр перестал видеть смысл своей жизни после того, как в 2012 году умерла его жена Нина, с которой они прожили 52 года. Они познакомились, когда Лёне было всего 16 лет, на московском катке и с тех пор не разлучались. Когда Нину Васильевну хоронили, актёр попросил выбить на надгробии и его имя...

Ваша честь!

Раисе Семёновне Куркиной 93 года. В "Мимино" она сыграла главную судью, которая очень тонко передала одновременный пиетет перед законом и человеческое понимание ситуации, в которой обвиняемый просто не мог рассказать всей правды. Небольшая роль, но в одном из самых смешных эпизодов фильма. Она также успела поработать с Куравлёвым на съёмках "Афони", где сыграла тётю Фросю. Последние её роли были в 2004 году, и все они были сняты в криминальных жанрах. Она дважды была замужем, но оба раза уходила из-за измен своих мужей. Самые яркие её роли — жена Верещагина в "Белом солнце пустыни" и жена Раевского Софья в "Звезде пленительного счастья". От первого брака у неё есть дочь.

Когда это я вам замечание делала?

Марина Швыдкая в титрах указана как Поляк — тогда она ещё не была замужем за будущим министром культуры РФ. В "Мимино" она сыграла стюардессу, на которую Мизандари наорал в одном из финальных эпизодов картины. Катя Рябцева запомнилась зрителям, особенно мужской половине. Те, кто любит блондинок, мечтали о Ларисе Ивановне, а Рябцева — альтернатива для любителей брюнеток. Сейчас она работает в Театральном институте им. Бориса Щукина. После "Мимино" снялась ещё в 16 картинах, но ярких ролей у неё не было.

Живу, пока пою

Вахтанга Кикабидзе наш зритель не забыл, но его нынешний образ у многих перестал ассоциироваться с Валико Мизандари из-за политики. Актёр не раз довольно агрессивно высказывался в адрес российских властей и практически перестал приезжать в Москву. Конечно, всенародная любовь выше всякой политики. Лётчика, при виде которого в голове невольно начинает звучать "чито, брито", у нас любят так же сильно, как и 40 лет назад. Сейчас Кикабидзе 82 года, он по-прежнему поёт и, кажется, будет делать это до конца своих дней. Сразу после съёмок "Мимино" у него обнаружили кисту в мозге. Шансов было немного, и он попросил жену не разрешать врачам приводить его в сознание, если в ходе операции станет ясно, что он не сможет больше петь.

Вместо послесловия