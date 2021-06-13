Дело о гибели более 100 советских школьников в катастрофе под Красноярском до сих пор засекречено

Оглавление Версия о неубранном дереве Версия о трактористе Версия о технической остановке Закрытое дело

Вечером 2 июня 1959 года у станции Минино на двух соседних путях остановились пассажирский поезд Красноярск — Абакан и грузовой состав, перевозивший цистерны с нефтепродуктами. В это же время по пути грузового состава ехал ещё один товарный поезд — из-за неисправного семафора, который давал ошибочные сигналы, он не затормозил и врезался в цистерны с нефтью. Сошедшие с рельсов составы опрокинули три последних вагона пассажирского поезда — 9-й, 10-й и 11-й, которые в то время были ещё и деревянными. Огненная ловушка в виде лежащих на боку вагонов с запертыми дверями, на которые сверху полилось вспыхнувшее горючее, мгновенно заблокировала своих пленников.

Один из очевидцев, Виктор Индрюков, будучи девятилетним мальчишкой, с группой сверстников оказался очевидцем взрыва первой бочки с нефтью. Он вспоминает, что "это было похоже на атомный взрыв". Чёрный столб дыма метров 50 в диаметре, из которого на высоте 500 метров выходило яркое светящееся солнце. Мальчишки запаниковали и бросились врассыпную.

Несмотря на то что выбраться из упавших вагонов было невозможно, так как они оказались заблокированными, жительница Ачинска, ехавшая в тот момент к мужу, Дарья Рассадкина, находясь в одном из перевёрнутых вагонов, чудом спаслась, заметив после удара небольшой зазор между землёй и верхней частью выбитого окна. Толкнув ногой остатки стекла, она пропорола ногу, но в панике этого даже не заметила. Её спасло большое количество одежды на ней — платье, кофта, безрукавка и плащ. Вслед за ней из 10-го вагона начали вылезать дети, а вокруг горел шлак железнодорожной насыпи, выбираться было неимоверно трудно, но другого выхода не оставалось. "Рядом рвались цистерны с нефтью, ничего не было видно", — вспоминает выжившая пассажирка.

Машинист грузового состава, который ехал на зелёный свет и врезался в товарный вагон с нефтепродуктами, успел заставить выпрыгнуть кочегара, и тот выжил, получив только ожог спины, а сам после столкновения побежал отцеплять уцелевшие вагоны, чтобы пожар не распространился на весь состав. Он практически сгорел живьём, проведя ещё 15 часов в больнице и в бреду выкрикивая, что ему горел зелёный свет. Аналогично поступил и машинист пассажирского поезда, сумев отцепить опрокинутые вагоны и отвести полыхающий состав на несколько километров в сторону больницы, откуда затем и эвакуировали людей.

Фото © ТАСС / Онучин Игорь

Место аварии было расчищено очень быстро. Если ещё в 4 утра 300 солдат с шестами направляли разлитую нефть в речку Караулку, три из двух палаток были заполнены телами погибших, их продолжали доставать из вагонов и выносить, то к 8 утра 3 июня по одному из путей уже пропускали поезда. Поле, где горели вагоны, очистили бульдозерами, а затем распахали. Спустя несколько недель там взошёл посеянный горох — об аварии уже ничего не напоминало.

Собранные тела увезли в Красноярск, тех, кого удалось опознать, забрали родственники. Но большинство пришлось похоронить в безымянной могиле. Об этом рассказала потомственная железнодорожница Галина Березенцева, заставшая катастрофу в селе Митино. Когда готовились к погребению, на кладбище вырыли длинную траншею, сделали ступеньки вниз и спустили туда 59 гробов. Те, кто их нёс, потом рассказывали, что гробы были неимоверно тяжёлыми, вероятно, в них лежало не по одному телу.

Версия о неубранном дереве

Согласно наиболее очевидной версии, авария произошла из-за замыкания проводки семафоров на входе и выходе со станции Минино. В 1959 году железная дорога переходила с паровой тяги на электрическую. Вдоль путей при помощи бульдозеров расчищали от деревьев и кустарников землю для установки столбов линии электропередачи. Но одно из деревьев не было свалено — оно накренилось и закоротило провода световой сигнализации. Именно поэтому указатели давали неверные сигналы: вместо запрещающего движение красного на входе на станцию семафор горел разрешающим зелёным. А на выходе — наоборот.

Эти ложные сигналы и стали причиной трагедии, когда пассажирский поезд остановился сразу после отправления со станции Минино, а параллельно на путях встал товарный состав с топливом. В этот момент ошибочный зелёный со стороны Красноярска не остановил второй товарный состав, который врезался в цистерны с нефтью.

Версия о трактористе

Ещё одну похожую версию обсуждали между собой железнодорожники. По их словам, в километре от Минино нашли след от гусеничного трактора, который проехал поперёк полотна. Рельсы не были испорчены, а вот сигнальный кабель был передавлен. И светофоры на станции заклинило в том положении, которое было до поломки. Люди обсуждали и то, что виновного тракториста нашли, но почему-то не осудили.

Версия о технической остановке

Ещё одна из версий предполагает, что катастрофа произошла не перед станцией Минино, а в полутора километрах от неё по железной дороге в сторону Абакана. Тогда это место называлось технической остановкой перед выходом со станции Минино. Сейчас там находится остановка "Караульная", а рядом расположены красноярские дачи. Похоже, что многие из их владельцев и не подозревают, что за трагедия окропила кровью их приусадебные участки.

Закрытое дело

Официальных данных о месте и причине аварии нет по сей день. Поскольку в 1959 году Красноярской железной дороги (КЖД) не существовало, пути принадлежали Восточно-Сибирской железной дороге с управлением в Иркутске. Поэтому сейчас каких-либо документов о катастрофе 2 июня 1959 года в архиве Красноярска нет. Но, согласно информации от коллег железнодорожников из Иркутска, все данные об этой трагедии в 1959 году были переданы в КГБ.