Почему гибель военных водолазов в 1982 году до сих пор засекречена

Оглавление Непонятные "пловцы" Рыбаки подтверждают: "Пловцы есть!" То тарелочки летают, то озёра говорят

Байкал полон загадок. Буряты почитают его как божество, легенды рассказывают о событиях древности, словно это было вчера, но коварные течения, ночные огни, частые землетрясения могут испугать кого угодно.

Это на туристическом Ольхоне днём не страшно слушать байки экскурсоводов, а летние ночи такие ясные, тихие, что невольно закрадывается сомнение: может, и врут всё про это чудесное озеро? И не бывает здесь ни страшных штормов, ни ураганного ветра, вырывающегося из ущелья речки Сармы, и не гибнут здесь десятками каждый год люди. И всё же настоящий Байкал совсем не такой "ручной", каким кажется на первый взгляд.

Непонятные "пловцы"

Фото © ТАСС / Роман Денисов

Байку о "чёрных водолазах" Байкала можно прочитать в книгах известного подводника и уфолога Владимира Ажажи. Написано там буквально следующее: в 1982 году на Байкале проводились очередные плановые учения военных водолазов. Где именно всё было, покрыто мраком. Все склоняются к тому, что дело было на севере.

Во время отработки задания на глубине 50 метров водолазы заметили неких гуманоидов, очертания которых были весьма похожи на людей, однако трёхметровая длина тел говорила о том, что перед военными — не люди. Собственно, силуэты гуманоидов были не чёрными, а серебристыми, а на головах у них были некие прозрачные сферы: ни дать ни взять "ихтиандры". О гуманоидах было сразу доложено командирам, и кто-то из них якобы решил во что бы то ни стало изловить "зверюшку" для начальства.

Однако неизвестные пловцы сдаваться не собирались, они с лёгкостью расшвыряли военных водолазов, причём делали это с такой силой, что тех якобы сразу выкидывало на поверхность. В результате от кессонной болезни погибли трое водолазов. Ещё четверо успели пройти лечение в барокамере. На первый взгляд всё звучит довольно бредово.

За развенчание этой странной истории взялся местный журналист Сергей Волков. Он связался с городом Северобайкальском, в котором действительно находится спецбаза, на которой водолазы ФСБ, МВД и МЧС отрабатывают глубоководные погружения в пресной воде. Как и следовало ожидать, руководство объекта назвало это "полной чушью". Во-первых, за всю историю существования базы смертельных случаев среди водолазов зарегистрировано не было, а во-вторых, сама эта история насчитывает 25 лет — база была основана в 1996 году.

Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко

Но разве это говорит о том, что в 1982 году на Байкале не было водолазов? Во время Великой Отечественной войны в городок на юге Байкала — Слюдянку — была эвакуирована часть Балаклавского военно-морского водолазного техникума. Курсанты размещались в ДК "Железнодорожник", для их подготовки был построен специальный пирс, а на дне озера затопили часть техники, на которой отрабатывали спасательные операции, закладку взрывчатки и диверсии. Зима 1942–1943 гг. оказалась лютой, и военным водолазам волей-неволей пришлось отрабатывать погружение в экстремальных условиях. Прорубленные во льду майны быстро затягивало льдом, буржуйки, которые без перерывов топили в установленных над майнами палатках, не помогали. Только в 1944 году водолазы вернулись в тёплое Чёрное море.

Но история военных водолазов на Байкале прервалась ненадолго. Уже в 1976 году, во время строительства БАМа (Байкало-Амурской магистрали), там появился дивизион из 12 сторожевых катеров. Может быть, на базе этого дивизиона тоже тренировались водолазы? Они вполне могли приезжать из других регионов.

Рыбаки подтверждают: "Пловцы есть!"

Фото © ТАСС / Сергей Петров

Удивительно, но местные краеведы относятся к этой истории более чем внимательно. Например, известный в Бурятии краевед Алексей Тиваненко считает, что водолазы действительно могли что-то видеть. И это были не тушки нерп.

В своей статье "Следы реальной внеземной жизни на Байкале" он указывает, что местные рыбаки относились к побасёнкам о "серебристых пловцах" всерьёз. Так, например, рыбак Николай Киреев из посёлка Култук, что в сорока километрах от Слюдянки, рассказал краеведу, что в 1990-х годах однажды вместе с товарищами рыбачил у Кругобайкальской железной дороги, которая тянется от Култука до порта Байкал. Надо сказать, что Байкал в этом месте обрывается в глубину почти в 1400 метров сразу резко у берега. Если упасть здесь за борт, смерти не миновать, даже летом температура воды в таких местах не выше трёх градусов. До берега не доплывёшь — остановится сердце.

И вот посреди ночи из ледяной глубины озера стали выпрыгивать, как бы играя, огромные серебристые тела. Рыбаки испугались: как бы эти существа не перевернули им моторку. Побросав сети и кое-как заведя мотор, они ретировались в посёлок и больше никогда не рыбачили у "Кругобайкалки". Однако с берега Киреев показывал Тиваненко место, где это случилось. Краеведу об этом случае рассказывали и другие рыбаки, бывшие вместе с Киреевым. Но из всех свидетелей вскоре в живых остался только Киреев — остальные как-то быстро поумирали.

Известно, что к рассказу Тиваненко всерьёз отнеслись исследователи, которые изучали Байкал в 2008–2009 годах на глубоководных аппаратах "Мир". Тиваненко был в экспедиции и сам спускался в Байкал. По его уверениям, произошло это в том месте, где военные водолазы как раз столкнулись с "пловцами". Однако встречи в тот раз не случилось.

По словам Тиваненко, специалисты МЧС, с которыми он беседовал, не только отнеслись к рассказу рыбака всерьёз, но и подтвердили, что трагедия в 1982 году действительно была. А Тиваненко вспомнил, что в том далёком году он и сам встречал на Байкале военных в Баргузинском заливе. На вопрос, что они здесь делают, вояки ответили уклончиво: мол, изучают глубины водоёма, ведь "учёные-лимнологи знают о его подводной жизни далеко не всё".

Слова краеведа косвенно подтверждает автор книги "Военные моряки на Байкале" Александр Колотило, который говорит о необыкновенном всплеске интереса к Байкалу начиная с 1960-х годов: тогда на берегах озера снова появились географы и картографы, а воды озера стали бороздить исследовательские суда.

То тарелочки летают, то озёра говорят

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Краевед признаёт: на Байкале есть много странных явлений — и свечение из глубины идёт, и леденящие кровь звуки бывают, и блуждающие огни над водой можно увидеть, если скоротать пару-тройку ночей у костра на берегу.

Тиваненко и сам трижды видел НЛО на озере: однажды из окна собственной дачи на станции Боярск — это был огромный белый шар на поверхности озера. Он не двигался и не дрейфовал и не был похож на газовый выброс. Второй раз это случилось тёплым летним вечером в Танхое. С неба на большой скорости упало "нечто небольшое и чёрное". Оно должно было упасть в озеро, но, не долетев до поверхности воды несколько метров, резко изменило траекторию и полетело над Байкалом. Краевед и его спутники — около 10 человек — ожидали, что объект сейчас врежется в рыбацкие лодки, но он вдруг исчез, словно его и не было. А прогуливаясь по Кругобайкальской железной дороге, Тиваненко однажды видел сигарообразный объект серебристо-оранжевого цвета, который вылетел со стороны Тункинской долины, пролетел над поверхностью Байкала и удалился к хребту Хамар-Дабан. Его размеры краевед определил как 200 метров в длину и около 50 в ширину. Над Байкалом НЛО выпустило три шарообразных объекта, которые разлетелись в стороны. Позже Тиваненко узнал, что этот же объект видели и над Улан-Удэ.

В старых архивах краевед нашёл два удивительных документа. Во-первых, он обнаружил, что подобный объект появлялся над Байкалом в 1909 году. Его видели на Забайкальской железной дороге — объект двигался в сторону Байкала.

А по поводу "пловцов" Тиваненко нашёл рассказ столетней давности тобольского крестьянина Кузьмы Морокова, который сообщал, что его товарищ — байкальский помор Федче Таразане (видимо, Фёдор, Федча. — Прим. Лайфа) рассказывал, будто в Байкале "водятся фараоны". Однажды эти "фараоны" так разыгрались, что потопили судно. Тогда жители села догадались и, закинув в Байкал крепкий невод, вытащили около пятидесяти "фараонов" на берег. "Фараоны" были совсем как люди: "голова, руки и всё человечье, и ноги, только где лапы, тут срослось, и хвост рыбий". Жители села отстегали "фараонов" розгами и "побросали в море". После этого случая "фараоны" ушли в другое место.