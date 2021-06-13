Почему до сих пор не известна причина рокового выстрела генерала Семёна Цвигуна

Оглавление Трагедия на даче Правильный энкавэдэшник От Молдавии до Москвы Подозрения семьи

Череда загадочных смертей, произошедших во властной верхушке СССР в 1980-е годы, невольно наводит на мысль, что чья-то злая рука загодя готовила развал страны и убирала неугодных — тех, кто смог бы противостоять распаду. Выстрел, прозвучавший в январе 1982 года на даче контрразведчика Семёна Цвигуна, расколол общество надвое: одни верили официальным версиям Кремля, другие наотрез оказывались верить, подозревая, что дело здесь нечисто. "Не волнуйся, — говорил Семён Цвигун жене Розе. — Я буду жить до ста лет". И вдруг — роковой выстрел. Как тут поверить в самоубийство? До сих пор семья генерала считает, что его убрали.

Трагедия на даче

С.К. Цвигун в своём служебном кабинете в Москве. 1970-е гг. Фото © generaltsvigun.ru

За два дня до гибели — 17 января 1982 года — первый зампредседателя КГБ Семён Цвигун разговаривал с дочерью Виолеттой и обещал летом отвезти её к морю. 19 января в санаторий "Барвиха", где он отдыхал, приехал его секретарь Волков, привёз ведомости по зарплате и о чём-то поговорил с Цвигуном, после чего тот разволновался и заявил жене, что хочет поехать на дачу посмотреть, почему рабочие затягивают ремонт. Супруга вызвала машину. После осмотра дачи Цвигун собирался вернуться в санаторий.

Далее началось странное. На выезде из санатория Роза заметила стоявшую на обочине милицейскую машину. Рослый милиционер стал пристально вглядываться в пассажиров авто Цвигуна, хотя и по номерам было ясно, кто едет. Дача генерала находилась в ведомственном посёлке Усово. Водитель остановил машину у ворот, Роза поспешила к дому, а Цвигун задержался — разговаривал со сторожем, который извинялся за гололёд (накануне прошли сильные снегопады). Цвигун отказался от того, чтобы сторож посыпал дорожку песком, сказав, что "ничего не надо".

Семён Кузьмич Цвигун со своей супругой Розой Михайловной на даче в Подмосковье, 1970-е гг. Фото © generaltsvigun.ru

Подходя к дому, Роза увидела на крыльце какого-то человека, которого она опознала как Волкова. Однако, поднявшись на крыльцо и войдя внутрь дома, она нигде не нашла его. Женщина неторопливо разделась, прошла в комнату, занялась какими-то делами и вдруг обнаружила, что муж всё ещё на улице. Она пошла на крыльцо, чтобы позвать его, но дорогу ей преградил человек в штатском, попытался завести её в дом. У женщины оборвалось сердце, она стала вырываться, но мужчина затолкнул её внутрь. Тем временем водитель сбегал к сторожу, попросил вызвать скорую и сообщить на Лубянку: "У нас несчастье!"

Скорая приехала быстро. Когда медики освидетельствовали тело, Роза Цвигун ещё раз попыталась выйти на улицу, но её не пустили. В тот момент женщина была уверена, что муж поскользнулся и ударился головой о крыльцо. Как-то очень быстро в ограде появилась лечащий врач Цвигуна из Барвихи. Она-то и сказала рвущейся к мужу Розе, что ничего сделать нельзя: "Уже поздно!"

Вскоре на дачу приехал председатель КГБ Андропов, он заставил водителя рассказать, что случилось. По словам водителя, единственного свидетеля смерти генерала, Цвигун сам вызвал его в Барвиху, сказав, что хочет съездить на дачу, и попросил взять с собой оружие. У дачи он дождался, когда жена уйдёт, попросил у водителя пистолет. Тот только успел сказать, что пистолет заряжен, как Цвигун поднёс его к голове и нажал на спуск. Выслушав водителя, Андропов сказал фразу, над которой историки ломают головы до сих пор: "Цвигуна я им никогда не прощу!"

Правильный энкавэдэшник

Но какие отношения связывали Андропова с его замом? До войны Семён Цвигун, уроженец Винницкой области, работал учителем истории, а потом — директором школы. В 1939 году его направили на работу в НКВД Молдавии. Там главными противниками чекистов были агенты Сигуранцы — румынской разведки. В 1942 году по заданию замначальника разведывательного управления НКГБ Павла Судоплатова оперуполномоченный младший лейтенант Семён Цвигун создавал в тылу врага партизанские отряды. Например, в Краснодарском крае он организовал отряд "Батька", командовать которым назначили Павла Кривоносова.

Участвовал в боях под Сталинградом. В марте 1943-го "за образцовое выполнение боевых заданий" старший оперуполномоченный Цвигун был награждён орденом Красной Звезды — прямо скажем, не абы какая награда. В представлении сказано, что Цвигун 10 января 1943 года под станицей Богоявленской Николаевского района Ростовской области на поле боя во время прорыва танковой колонны фашистов взял командование на себя, ликвидировал прорыв и нанёс противнику серьёзный урон.

В марте 1943-го Цвигун был ранен. Жизнь ему спас неизвестный солдат, который, увидев, что младший лейтенант поднимается в атаку без каски, в последний момент снял свою и надел на Цвигуна. В бою Семён Цвигун был ранен в голову. Если бы не каска, он бы погиб. В 1943-м Цвигуна направили в Смерш и командировали в Южно-Уральский военный округ под видом инженера авиазавода. Там он и встретил свою будущую жену Розу.

От Молдавии до Москвы

В 1946 году 34-летний Цвигун был направлен в Молдавию замминистра МГБ. Там он сблизился с Брежневым, который был первым секретарём ЦК Компартии Молдавии. Самым крупным делом Цвигуна стало разоблачение лжеполковника Павленко, который создал частную строительную часть и "зарабатывал на подрядах". В результате спецоперации в Молдавии было задержано 300 человек, в том числе 50 лжеофицеров. В штабе аферистов нашли десятки автоматов и пулемётов.

После Молдавии Цвигун работал на Кавказе и устроил чистку в партийном аппарате Азербайджана, преследуя взяточников и казнокрадов. Поэтому немудрено, что, когда Брежнев стал генсеком и на пост председателя КГБ был назначен Юрий Андропов, глава ЦК КПСС решил дать ему "своих" заместителей. Одним из замов и был Цвигун, который курировал контрразведку и погранвойска, уделяя им много времени. В свободные моменты писал романы о разведчиках, сценарии к фильмам, был консультантом ленты "17 мгновений весны".

Он был под прицелами ЦРУ — оно считало его наиболее вероятным преемником Андропова, если тот после смерти Суслова уйдёт на должность секретаря ЦК КПСС. И вот такой человек на дорожке от машины до крыльца дачи пустил себе пулю в лоб? Сомнительно.

Подозрения семьи

Подозрение семьи, что генерала убили, укрепилось после того, как вдова на руки получила свидетельство, в котором причиной смерти мужа была указана "острая сердечная недостаточность". До похорон она мужа не видела. Роза Цвигун не могла объяснить милицейскую машину на обочине, появление и исчезновение на крыльце дачи секретаря мужа — Волкова, ложь водителя и то, как слишком быстро на место приехало много народу. Позже она вспомнила: за несколько дней до гибели мужа сейф на даче кто-то пытался вскрыть, но сработала сигнализация.

Несмотря на всё это, расследование обстоятельств смерти не велось, семью не опрашивали. И сейчас на все запросы в ФСБ ответ один: документов, касающихся расследования смерти Цвигуна, в архивах нет. До похорон семье говорили, что генерал умер от инсульта. Но на похоронах стало ясно: Цвигуна убили. Тогда родных стали убеждать, что у генерала был рак головного мозга и он очень страдал. Это подтвердил даже академик Чазов.

С.К. Цвигун в кругу семьи. Стоят слева направо — сын Михаил, Семён Кузьмич, зять Владислав Ничков. Сидят слева направо — невестка Валентина Цвигун с сыном Семёном, дочь Виолетта Цвигун с дочкой Виолеттой (автором этого блога). Середина 1970-х гг. Фото © generaltsvigun.ru

Но лечащий врач Цвигуна Перельман опроверг такой диагноз. За несколько дней до смерти генерала он осматривал пациента и пришёл к выводу, что тот здоров. Да, несколько лет назад у него был рак лёгкого, но была и 100-процентная ремиссия. Родные были убеждены: единственной болезнью, которой генерал болел зимой 1981–1982 годов, было ОРЗ перед Новым годом.

Выдвигались гипотезы, что генерал покончил с собой, так как его уличили в коррупции. Предполагали, что он мог пойти на такой шаг из-за дела алмазных спекулянтов, в котором была замешана дочь генсека Галина Брежнева. Поговаривали, что Цвигун незадолго до смерти имел жёсткий разговор с секретарём ЦК КПСС Михаилом Сусловым — тот считал, что связывать дело с фамилией Брежневых нельзя. Но об этом ли разговаривали партийцы? Или они говорили о чём-то более важном? И результатом разговора стала смерть для обоих — один погиб 19 января, второй — 25-го.

А возможно, речь шла о самом Брежневе. Генсек к этому времени испытывал серьёзные проблемы со здоровьем. Он спал по 12 часов, на заседаниях присутствовал раз в неделю, скрывать его недееспособность становилось сложно. Но в ЦК было решено продлевать его жизнь всеми способами.

С.К. Цвигун и Л.И. Брежнев. Вручение государственных наград. 1970-е гг. Фото © generaltsvigun.ru

Известно, что генсек жаловался на бессонницу, но даже слабые успокоительные действовали на него чрезмерно. Тем не менее Черненко, Тихонов и другие члены Политбюро передавали Брежневу снотворное. Известно, что через Цвигуна делал это и Андропов. Но есть предположение, что он менял лекарство на какое-то другое. Именно от этого лекарства в январе у Брежнева возникла тяжёлая астения. Возможно, этим и был недоволен Суслов, а Цвигун, осознав произошедшее, решил, что подвёл старого друга, и покончил с собой?

Ещё одним доводом в пользу того, что генерала убили, родные считают список лекарств, которым генерала лечили в больнице от ОРЗ, — среди них были ноотропные вещества и стимуляторы мозга. В декабре 1981 года генералу выписали транексам, сиднокарб, нооклерин и средство от болезни Паркинсона — циклодол. Перельман, нашедший Цвигуна здоровым, свидетельствовал, что генерал был сильно подавлен. Так быть может, врачи у него действительно нашли серьёзное заболевание мозга? И именно с ним, а не с ОРЗ Цвигун лежал в больнице, именно поэтому был подавлен, всё скрывал от семьи и вдруг неожиданно для всех покончил с собой?