Самые дорогие вещи из советской квартиры, за которыми охотятся коллекционеры

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Старая мебель

Вам кажется, что всё это пыльный хлам, и хочется как можно быстрее вынести на помойку? Погодите выбрасывать, это может стоить кучу денег. Больше всего антикварами ценится мебель из дерева 1920–1930-х годов. Венский стул этого времени стоит от 2 тыс. рублей. Комодики — от 5 тыс. рублей, а металлическая кровать с "шишечками" — от 7 тыс. рублей. В зависимости от породы дерева и сохранности вещи цена какого-нибудь подвесного шкафчика может доходить уже до 12 тыс. рублей, а платяного шкафа с зеркалом — до 58–70 тыс. рублей. Комод из красного дерева стоит от 35 тыс. рублей, с мраморной плиткой — до 48–50 тыс. рублей. А книжный шкаф из дуба — 85 тыс. рублей.

Фото © ТАСС / Бойко П.

Вам кажется, что деревянная мебель слишком обшарпана? Тогда её за меньшую цену могут приобрести мастера, занимающиеся восстановлением мебели, и дизайнеры, которые её переделывают. Ценятся даже элементы декора — старинные ручки от комодов, шкафов и дверей, вешалки (1–17 тыс. рублей), зеркала, старинные сундуки, полные наборы стульев (до 30 тыс. рублей), стульчики для пианино (5 тыс. рублей), хорошо сохранившиеся хлебницы и полки, рамы (от 1 до 17 тыс. рублей). Цена за медицинский шкафчик может доходить до 20 тыс. рублей.

Содержимое серванта

Фото © ТАСС / Кадыркулов А.

Не стоит пренебрегать тем, что можно найти внутри бабушкиного серванта. Там вполне могут оказаться редчайшие находки. Например, стеклянная мерная чашечка, привезённая прадедом из Германии, может принести вам от 5 тыс. рублей, а крохотная стеклянная солонка — от 1,8 тыс. рублей. Старинные серебряные ложечки, которые раньше дарили детям на год, могут принести от 1,5 до 3 тыс. рублей. 2,5–3 тыс. будет стоить самая обычная советская ложка производства 1920-х годов. А ложки из Германии или Англии этого же периода принесут вам до 5 тыс. рублей.

Мельхиор не так ценится, как серебро. Набор из мельхиоровых ложек будет стоить примерно столько же, сколько стоит серебряная ложка этого же периода. Не очень дорого стоят мельхиоровые наборы стопок, сухарницы, подносы и сахарницы — в среднем около 1,5 тыс. рублей. Не стоит выбрасывать на помойку жестяные сумочки-сундучки. Такая вещица выпуска 1940-х годов принесёт вам до 5 тыс.

Приёмники и телевизоры

Фото © ТАСС / Алешкевич В.

Транзисторные приёмники позднего СССР стоят недорого — от 600 рублей и до 2–3 тыс. — в зависимости от состояния и производителя. Дороже стоят ламповые приёмники более раннего периода и особенно времён Великой Отечественной войны — их цена может варьироваться от 3 до 7 тыс. рублей. Ламповый приёмник "Беларусь" в отличном состоянии может принести больше 30 тыс. рублей.

Хоть как-то работающий старый телевизор 1950-х годов (например, "Радий") может принести от 5 тыс. рублей и больше. Особенно ценятся самые первые телевизоры с линзами. Там одна только линза стоит от 3 тыс. рублей.

Сумочки и ремни

Спросом у коллекционеров пользуются винтажные дамские сумочки 1910–1930-х годов. Очень часто такие вещицы бывают импортными, а цена доходит до 30–50 тыс. рублей. Например, кольчужная театральная сумочка из Франции 1920-х годов может стоить около 60 тыс. рублей, бархатная — около 6 тыс. рублей, бисерная — примерно столько же. Кожаные сумочки так не ценятся — большая часть из них не принесёт больше 1–2 тыс., ценятся сумочки и портмоне из натуральной кожи крокодила — их цена может доходить до 5–7 тыс. рублей.

Фото © ТАСС / Кузнецов Николай

Обычные кожаные и офицерские ремни стоят 1–2 тыс. рублей. Ремни ВМФ СССР стоят подороже — 3–7 тыс. рублей. А "царскую" пряжку ремня можно продать за 1–1,8 тыс. рублей. Гораздо больше ценятся этнические изделия. Например, украшенный серебром женский кожаный пояс с Кавказа антиквары могут оценить в 30–50 тыс. рублей.

Фотоаппараты

Фото © ТАСС / Метелица Сергей

По-прежнему коллекционерами, специалистами и антикварами ценится советская фототехника — камеры и объективы. Исправную "Смену" оценят в 1,5 тыс. рублей, исправный ФЭД 1938 года — в 12 тыс. рублей, а вот послевоенные ФЭДы будут стоить значительно дешевле — только 2–3 тыс.

Фотоаппарат "Зоркий" выпуска 1950-х годов принесёт 5–7 тыс. рублей, редкий "Сокол" — 15–17 тыс. рублей, "Искра" с выдвигающимся объективом — около 3–4 тыс. рублей, "Аврора" — 20 тыс. рублей, а старинная камера-обскура — 10–12 тыс. рублей.

Олимпиада-80

Фото © ТАСС

До сих пор чрезвычайно популярны одежда и сувениры с московской Олимпиады 1980 года. Новые ботинки из СССР с такой символикой стоят около 10 тыс. рублей, зонт — 2,5 тыс., таллинский ремень с эмблемой Олимпиады — 1 тыс. рублей, кошельки — 500 руб., платки — до 1,9 тыс. рублей, футболки — 1,5 тыс. рублей, зажигалки — 5–10 тыс. рублей, статуэтки "Олимпийский Мишка" стоят от 1,5 тыс. до 7 тыс. рублей, а за редкую статуэтку могут просить и до 40 тыс. рублей.

Значки

Наверное, не было в СССР ни одного дома и ни одной квартиры, обитатель которых не занимался бы коллекционированием значков. Знатоки собирали коллекции сериями — гербы городов, редкие животные. Многие значки выпускались миллионными тиражами, и потому цена их и сейчас составляет от 50 до 150 рублей. Но среди массовой продукции можно найти уникальные экземпляры. По большей части это наградные значки или значки, вручавшиеся по особым случаям. Например, около 30 тыс. рублей стоит значок 1940-х годов "Отличный пожарный", который вручали сотрудникам НКВД. Столько же стоит значок "Отличный торпедист", который вручали младшим командирам с 1942 по 1957 год.

Фото © Shutterstock

Значок "Отличник наркомата пищевой промышленности", который стали выпускать в 1940 году, оценивается на 10 тыс. рублей дороже. Значок, который вручали выпускникам военно-морского факультета Первого Ленинградского медицинского института им. Павлова стоит 50 тыс. рублей, а значок высшей инженерно-технической школы комсостава РККА и значок "Отличник соцсоревнования" оцениваются в 90–95 тыс. рублей. Знак "Заслуженный лётчик-испытатель" и значок общества добровольного воздушного флота "Добролёт" стоят около 150 тыс. рублей, а "Отличник хозяйства Моссовета" и награда "За индустриализацию страны!" могут потянуть на полмиллиона рублей.