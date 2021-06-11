Кем стали герои-неудачники из фильма о Гарри Поттере

Гарри Меллинг в роли Дадли Дурслея

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Пять серий подряд, где Меллинг отлично воплотил своей игрой образ неудачника Дадли Дурслея, дали о себе знать. Толстый и избалованный брат-кретин волшебника Гарри Поттера стал для молодого актёра стартом во вселенную малозаметных ролей второго и третьего планов множества сериалов. Однако последний оказался наиболее успешным — "Ход королевы" помог открыть повзрослевшему актёру второе дыхание: З2-летний Гарри Меллинг наконец-то получил интересное предложение сыграть Эдгара Аллана По в фильме-детективе "Всевидящее око" — The Pale Blue Eye. Предложение поступило от режиссёра Скотта Купера, который пытался реализовать свой проект больше десятка лет. Напомним, несмотря на лёгкий переход от амплуа толстяка, Меллинг похудел уже к 2009 году, когда последнюю серию поттерианы ему пришлось играть в специальном костюме, увеличивающем вес, серьёзные роли в кассовых фильмах актёру не доставались.

Мэттью Льюис в роли Невилла Лонгботтома

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Ключевой персонаж книги Джоан Роулинг — неповоротливый растяпа Невилл Лонгботтом. Поначалу Невилл далеко не самый успешный ученик. Он забывчив и рассеян, неловок, пуглив. Но в ходе развития сериала постепенно преображается и к концу поттерианы становится героем во время битвы магов у стен Хогвартса. В "Гарри Поттере" актёр Мэттью Льюис начал сниматься с пяти лет, а закончил в 12. Из всех хогвартцев именно его внешность подверглась наибольшим изменениям — сейчас 32-летний актёр меньше всего напоминает неуверенного в себе пухляка Лонгботтома. После окончания съёмок в нашумевшем сериале повзрослевший Льюис предстал брутальным и накачанным красавчиком, что, впрочем, несильно изменило его карьеру. Актёр разменял третий десяток, но в багаже у него только маленькие роли в сериалах, на ТВ. И даже участие с голливудской звездой Марго Робби в фильме 2018 года "Конченая" не повлияло на его успешность.

Кэти Льюнг в роли Чжоу Чанг

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Также за пределы сериалов не выбралась и 33-летняя Кэти Льюнг, сыгравшая в "Поттере" его первую девушку-предательницу. В 2012 году актриса дебютировала на лондонских подмостках в пьесе "Дикие лебеди", а в 2017 году получила роль в фильме "Иностранец" с Джеки Чаном и Пирсом Броснаном, но широкой известности пока не добилась.

Том Фелтон в роли Драко Малфоя

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Трусливый сын своего отца-неудачника Люциуса Малфоя. Жалкий и самовлюблённый задира, который ненавидит большинство своих сверстников в Хогвартсе, запомнился многим беловолосым Драко Малфоем. Фелтон начал сниматься в 14 лет, прекрасно вжившись в роль, он демонстрировал одного из лучших злодеев на протяжении 10 серий, за что даже получил награду от MTV Movie Awards в 2010 и 2011 годах. Если большинству героев сериала о юном волшебнике обрушившаяся слава принесла почёт и любовь поклонников, то Фелтону в детстве многие писали угрозы и оскорбляли молодое дарование. После окончания магического сериала актёр был задействован в более чем 30 проектах, самые громкие из них — полнометражный фильм "Восстание планеты обезьян" и сериал "Флэш".

Джейми Уэйлетт в роли Винсента Крэбба

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Герой-неудачник Винсент Крэбб, обижающий в Хогвартсе детей за компанию с Драко Малфоем, не смог преодолеть кармы своего амплуа, более того, начал воплощать его в жизнь. Известно, что после пяти серий в поттериане в 2009 году полиция обнаружила у него запрещённые вещества — и он был приговорён к 120 часам общественных работ. А спустя два года в Англии в прессу попала история о его участии в лондонских погромах. В 2012 году его приговорили к двум годам тюремного заключения за кражу. Сейчас о Джейми Уэйлетте ничего не известно, и актёрская карьера его оборвалась. В его инстаграме есть всего одна запись трека за 2020 год, где Уэйлетт читает рэп.

Джошуа Хердман в роли Грегори Гойла

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