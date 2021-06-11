"Я скорую вызову!": У Берковой открылось кровотечение после экстренной операции
В распоряжении Лайфа появилось видео, где экс-участница "Дома-2" стоит вся в крови и слезах.
Фото © LIFE
У Елены Берковой открылось кровотечение после операции. Видео © LIFE
Состояние звезды фильмов для взрослых Елены Берковой резко ухудшилось, после операции у девушки открылось кровотечение. Об этом Лайфу сообщил пиар-менеджер экс-участницы "Дома-2" Максим Клименко.
Несколько дней назад Беркова перенесла экстренную операцию на Украине. Она находилась в гостях у своих родителей, когда испытала сильный приступ боли, поэтому пришлось обратиться к врачам. Проблемы у девушки начались из-за воспаления гланд. Спустя пару дней Беркову выписали, и она вернулась из больницы домой к родителям. Однако через некоторое время актриса фильмов для взрослых перестала выходить на связь, а позже прислала жуткие кадры. У Берковой началось кровотечение, и ей снова пришлось обратиться за помощью к медикам.
"Я скорую вызову, у меня кровотечение! Не поеду я никуда! Ни завтра, ни послезавтра", — говорит Беркова в слезах на видео.
Также девушка прислала своё фото, которое сильно потрясло её пиар-директора.
Фото © LIFE
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