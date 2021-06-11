Несколько дней назад Беркова перенесла экстренную операцию на Украине. Она находилась в гостях у своих родителей, когда испытала сильный приступ боли, поэтому пришлось обратиться к врачам. Проблемы у девушки начались из-за воспаления гланд. Спустя пару дней Беркову выписали, и она вернулась из больницы домой к родителям. Однако через некоторое время актриса фильмов для взрослых перестала выходить на связь, а позже прислала жуткие кадры. У Берковой началось кровотечение, и ей снова пришлось обратиться за помощью к медикам.