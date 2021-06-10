Как сложились судьбы забытых актёров сериала "Бригада"

Фара

Фархад Махмудов до роли в "Бригаде" был известен только в Узбекистане. В Москве он окончил ВГИК и пытался зацепиться за любую работу. У него не было прописки, и тогда знакомая актриса Екатерина Карпушина предложила оформить фиктивный брак. Так и случилось, но развелись они только спустя 15 лет. Как признался сам Махмудов, между ним и Катей ничего не было, но просто как-то не доходили руки оформить расторжение брака, хотя у обоих были семьи с детьми. Роль в "Бригаде" сделала актёра знаменитым на всю страну. В фильме он сыграл армейского друга Саши Белого, который так же, как и тот, сколотил и возглавил преступную группу. Сегодня Махмудов — вполне востребованный актёр в России и у себя на родине. Он воспитывает сына, которого забрал у жены. В одном из интервью он признался, что они с Диной пытались склеить брак, но ничего не вышло. Сейчас Махмудов не женат.

Анюта

Александра Флоринская сыграла в "Бригаде" любовницу Саши Белого. Сейчас ей 44, у неё трое детей. Внешне она не очень изменилась. После выхода на экраны криминальной саги ей стали поступать интересные предложения. Тогда же случился роман с актёром Сергеем Горобченко. Да, это тот самый Рама из "Бумера". У пары родился сын. Вместе они прожили шесть лет, но в итоге решили развестись. Ещё два года после расставания Флоринская не заводила отношений, но затем встретила продюсера Николая Билыка, который старше её на 15 лет, был женат и воспитывал двоих детей. Флоринская забеременела на съёмках одного из его проектов. Теперь они вместе. В новой семье родилось ещё два ребёнка.

Шмидт

В 2016 году Дмитрий Гуменецкий получил восемь лет строгача за хранение 280 килограммов концентрата спайса из стран Юго-Восточной Азии. Но недавно его выпустили по УДО. Сейчас он живёт в Подмосковье. Семьи у него нет, зато есть многочисленные поклонники и друзья, которые всё это время поддерживали его. После выхода на экраны "Бригады" Дмитрий продолжал сниматься в кино, но заметных ролей не получал. Постепенно нужда заставила его отказаться от карьеры актёра и пойти служить в спецназ. Но денег не хватало, и тогда он решил зарабатывать тем же способом, каким зарабатывали главные герои фильмов, в которых он снимался, — "Бригады" и "Бумера".

Сын Саши Белого

Когда снимали "Бригаду", Игорю Виноградову было всего шесть лет. Сейчас ему 27, и, разумеется, на улицах его не узнают как того самого пацана. После выхода "Бригады" на экраны Игорь снялся ещё в нескольких фильмах, но пока заметных ролей у него не было. Он продолжает работать в киноиндустрии, но уже в качестве реквизитора. С Сергеем Безруковым после совместной работы они не встречались и отношения не поддерживали. Лишь в 2012 году они оказались на одной съёмочной площадке и записали совместное видео.

Ясень