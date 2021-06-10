Папарацци тайком засняли свидание Ирины Шейк и Канье Уэста, подтвердив слухи об их романе
Об отношениях звёзд поговаривали уже больше месяца, но сейчас даже у самых прожжённых скептиков осталось мало сомнений.
Известная на весь мир 35-летняя российская модель Ирина Шейк, похоже, решила наладить личную жизнь после расставания с голливудским актёром Брэдли Купером. Долгое время знаменитость посвящала себя работе и воспитанию дочери Леи, но теперь она готова открыть своё сердце. По крайней мере, так можно решить, посмотрев на фото из Франции, которые сделали папарацци, пишет Daily Mail.
На них модель прогуливается вместе с 44-летним Канье Уэстом. Популярный рэпер на днях отпраздновал свой день рождения в любимой стране. Он арендовал одну из гостиниц в Провансе, где провёл три ночи с Ириной. Пара много времени проводила вместе, наслаждаясь природой. Они явно чувствовали себя очень комфортно друг с другом, и рэпер периодически останавливался, чтобы сфотографировать Ирину.
Он даже опубликовал в сториз видео, как открывает шампанское в честь праздника. Однако свою пассию он в "Инстаграме" не показал. Зато Кардашьян поздравила бывшего мужа, выложив трогательное общее фото с детьми и подписав: "Буду любить тебя вечно". Любопытно, что именно во Францию Канье возил Ким в начале их отношений, а затем пара устроила свадьбу в Париже.
Канье и Ирина дружат уже десять лет — модель снималась в клипе рэпера на песню Power, где предстала в роли ангела. А также музыкант сделал на неё отсылку в треке Christian Dior Denim Flow. Со своей бывшей женой Ким Кардашьян Канье прожил вместе шесть лет и завёл четверых детей, с которыми сейчас поддерживает связь. Иронии ситуации прибавляет то, что Ким и Ирина уже однажды пересекались в любовной сфере — обе красотки в своё время встречались с футболистом Криштиану Роналду.
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