Папарацци тайком засняли свидание Ирины Шейк и Канье Уэста, подтвердив слухи об их романе

Известная на весь мир 35-летняя российская модель Ирина Шейк, похоже, решила наладить личную жизнь после расставания с голливудским актёром Брэдли Купером. Долгое время знаменитость посвящала себя работе и воспитанию дочери Леи, но теперь она готова открыть своё сердце. По крайней мере, так можно решить, посмотрев на фото из Франции, которые сделали папарацци, пишет Daily Mail.

Фото © Telegram / YOBAJUR

На них модель прогуливается вместе с 44-летним Канье Уэстом. Популярный рэпер на днях отпраздновал свой день рождения в любимой стране. Он арендовал одну из гостиниц в Провансе, где провёл три ночи с Ириной. Пара много времени проводила вместе, наслаждаясь природой. Они явно чувствовали себя очень комфортно друг с другом, и рэпер периодически останавливался, чтобы сфотографировать Ирину.

Фото © Instagram / irinashayk и kimkardashian

Он даже опубликовал в сториз видео, как открывает шампанское в честь праздника. Однако свою пассию он в "Инстаграме" не показал. Зато Кардашьян поздравила бывшего мужа, выложив трогательное общее фото с детьми и подписав: "Буду любить тебя вечно". Любопытно, что именно во Францию Канье возил Ким в начале их отношений, а затем пара устроила свадьбу в Париже.

Фото © Instagram / irinashayk и kimkardashian