НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Папарацци тайком засняли свидание Ирины Шейк и Канье Уэста, подтвердив слухи об их романе

Об отношениях звёзд поговаривали уже больше месяца, но сейчас даже у самых прожжённых скептиков осталось мало сомнений.

10 июня, 09:43

Фото © Telegram / YOBAJUR

Известная на весь мир 35-летняя российская модель Ирина Шейк, похоже, решила наладить личную жизнь после расставания с голливудским актёром Брэдли Купером. Долгое время знаменитость посвящала себя работе и воспитанию дочери Леи, но теперь она готова открыть своё сердце. По крайней мере, так можно решить, посмотрев на фото из Франции, которые сделали папарацци, пишет Daily Mail.

Фото © Telegram / YOBAJUR

Фото © Telegram / YOBAJUR

На них модель прогуливается вместе с 44-летним Канье Уэстом. Популярный рэпер на днях отпраздновал свой день рождения в любимой стране. Он арендовал одну из гостиниц в Провансе, где провёл три ночи с Ириной. Пара много времени проводила вместе, наслаждаясь природой. Они явно чувствовали себя очень комфортно друг с другом, и рэпер периодически останавливался, чтобы сфотографировать Ирину.

Фото © Instagram / irinashayk и kimkardashian

Фото © Instagram / irinashayk и kimkardashian

Он даже опубликовал в сториз видео, как открывает шампанское в честь праздника. Однако свою пассию он в "Инстаграме" не показал. Зато Кардашьян поздравила бывшего мужа, выложив трогательное общее фото с детьми и подписав: "Буду любить тебя вечно". Любопытно, что именно во Францию Канье возил Ким в начале их отношений, а затем пара устроила свадьбу в Париже.

Фото © Instagram / irinashayk и kimkardashian

Фото © Instagram / irinashayk и kimkardashian

Канье и Ирина дружат уже десять лет — модель снималась в клипе рэпера на песню Power, где предстала в роли ангела. А также музыкант сделал на неё отсылку в треке Christian Dior Denim Flow. Со своей бывшей женой Ким Кардашьян Канье прожил вместе шесть лет и завёл четверых детей, с которыми сейчас поддерживает связь. Иронии ситуации прибавляет то, что Ким и Ирина уже однажды пересекались в любовной сфере — обе красотки в своё время встречались с футболистом Криштиану Роналду.

Ирина Шейк покрутилась в бикини перед зеркалом, и эти кадры теперь невозможно выкинуть из головы

Ирина Шейк покрутилась в бикини перед зеркалом, и эти кадры теперь невозможно выкинуть из головы

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Ирина Шейк покрутилась в бикини перед зеркалом, и эти кадры теперь невозможно выкинуть из головы

1 июня, 11:34

В Сети раскрыли роман Ирины Шейк и Канье Уэста, которые приглянулись друг другу ещё 11 лет назад

26 мая, 13:15

Тодоренко показала честные фото, какой была 9 лет назад, когда о красивой жизни могла лишь мечтать

сегодня в 09:19

Лайф выяснил, кого из следователей отстранили от службы из-за дела о смерти пациентки в клинике "Медицина 24/7"

сегодня в 10:44

"Будет пыжиться": Политолог предупредил о "ковбойских манерах" Байдена на встрече с Путиным в Женеве

сегодня в 10:37

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1