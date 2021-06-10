Тодоренко показала честные фото, какой была 9 лет назад, когда о красивой жизни могла лишь мечтать

Сейчас 30-летняя Регина Тодоренко — телеведущая, которая особенно полюбилась зрителям "Орла и решки", певица и успешная блогерша. Теперь девушка решила напомнить, с чего она начинала.