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Тодоренко показала честные фото, какой была 9 лет назад, когда о красивой жизни могла лишь мечтать

Сейчас 30-летняя Регина Тодоренко — телеведущая, которая особенно полюбилась зрителям "Орла и решки", певица и успешная блогерша. Теперь девушка решила напомнить, с чего она начинала.

10 июня, 09:19

Фото © Instagram / reginatodorenko

Регина поделилась в инстаграм-сториз кадрами из 2012 года. Тогда 22-летняя выпускница зарабатывала совсем немного, делила квартиру с подругой и выглядела юной девочкой с заметными щёчками и копной неуправляемых волос.

Фото © Instagram / reginatodorenko

Фото © Instagram / reginatodorenko

Тодоренко отметила, что желание посмотреть мир было для неё недостижимой мечтой. Однако в том же 2012-м на день рождения она загадала, что отправится путешествовать, и уже через год в жизни девушки произошли большие перемены. Она стала ведущей передачи "Орёл и решка", и эта возможность открыла Регине дверь в другую жизнь.

Фото © Instagram / reginatodorenko

Фото © Instagram / reginatodorenko

Девушка обращала к пользователям вдохновенные фразы о том, что каждый может сделать свою мечту реальностью. И даже решила записать эфир, составить лекцию или написать книгу на эту тему.

Фото © Instagram / reginatodorenko

Фото © Instagram / reginatodorenko

Сейчас у ведущей 8,4 млн подписчиков в "Инстаграме" и более 1 млн на "Ютубе". Она растит сына вместе с экс-солистом группы Smash!! Владом Топаловым, а мечты девушки вышли на новый уровень. "Я зарабатываю $ 137 482 640". С этой фразы начинается мой рабочий день 😁! Да, так я визуализирую и именно столько мне необходимо, чтобы удовлетворить все свои "хотелки" и быть счастливой)", — призналась Регина недавно в одном из постов. Также ведущая рассказала о планах уехать из России вместе с мужем, творчество которого здесь якобы не оценено по достоинству.

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Девушка случайно сняла Киркорова на отдыхе, и оказалось, что в жизни он выглядит совсем по-другому

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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