Мама никогда не называла красивой: Анастасия Приходько призналась, что хотела сменить пол
В подростковом возрасте певица считала, что мужчинам живётся проще. Но затем в её жизни произошли изменения.
Певица Анастасия Приходько. Фото © ТАСС / Анна Салынская
Украинская певица Анастасия Приходько призналась, что столкнулась с непониманием своей женственности в подростковом возрасте и даже хотела сменить пол. Этим она поделилась в "Инстаграме".
Певица рассказала, что однажды она надела в школу красивые вещи вместо тех, которые донашивала за братом.
"Надела мамины модные ботильоны в школу, чтоб выглядеть красивой, и короткое платье, из-за которого бабушка назвала меня профурсеткой. Ну, вы поняли, услышать девочке в переходном возрасте такое — сродни смерти", — написала певица.
Также Анастасия рассказала, что мама никогда не говорила ей, что она красивая. Поэтому ещё в юности певица решила воспитывать свою дочь по-другому — "она для неё будет самой лучшей". Помимо этих "поэтичных" мыслей о будущем певица захотела сменить пол. Девушка решила, что мужчинам живётся проще. Однако случилась влюблённость, и она забыла о своих планах.
Ранее Лайф писал о том, что певец Оскар сменил пол.
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