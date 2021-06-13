Украинская певица Анастасия Приходько призналась, что столкнулась с непониманием своей женственности в подростковом возрасте и даже хотела сменить пол. Этим она поделилась в "Инстаграме".

Певица рассказала, что однажды она надела в школу красивые вещи вместо тех, которые донашивала за братом.

"Надела мамины модные ботильоны в школу, чтоб выглядеть красивой, и короткое платье, из-за которого бабушка назвала меня профурсеткой. Ну, вы поняли, услышать девочке в переходном возрасте такое — сродни смерти", — написала певица.

Также Анастасия рассказала, что мама никогда не говорила ей, что она красивая. Поэтому ещё в юности певица решила воспитывать свою дочь по-другому — "она для неё будет самой лучшей". Помимо этих "поэтичных" мыслей о будущем певица захотела сменить пол. Девушка решила, что мужчинам живётся проще. Однако случилась влюблённость, и она забыла о своих планах.