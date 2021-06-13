В Тихом океане развернули силы ВМФ России для масштабных учений

Корабли и суда Тихоокеанского флота полностью развёрнуты для оперативных учений. Об этом рассказал командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Константин Кабанцов. По его словам, эти силы ВМФ начали выполнять программу манёвров в составе группировки дальней морской зоны Тихоокеанского флота.

Основу группировки составили корабли Приморской флотилии разнородных сил и вспомогательные суда Тихоокеанского флота. Тактические группы прошли четыре тысячи километров из районов несения дежурства и мест базирования.

В Минобороны РФ пояснили, что на учениях будет отработано управление разнородной группировкой сил при значительном удалении от пунктов базирования. Пунктом управления служит корабль "Маршал Крылов". Всего к учениям привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения. В том числе противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Громкий", "Совершенный".