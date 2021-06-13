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В Раде украинцев предупредили о "серьёзном ударе", который коснётся каждого

По мнению депутата, власти страны сделали акцент не на том — нужно было договариваться о новых контрактах по транзиту топлива.

13 июня, 03:25
<p>Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov</p>

Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" из России в Германию станет серьёзным ударом по Украине, он затронет каждого жителя страны. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестор Шуфрич.

"В вопросе "Северного потока – 2" это коснётся каждого украинца, к сожалению… Это коснётся всех, потому что это очень будет серьёзный удар по нашей экономике", — сказал депутат в эфире украинского телеканала "Наш".

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Он отметил, что повторяемая властями Украины "мантра" про бесперспективность "Северного потока – 2" не сработала, не обезопасила Киев. Шуфрич предположил, что нужно было делать акцент не на закрытии проекта газопровода, а на "обеспечении себя транзитным контрактом не на четыре года, а на 14–25 лет".

Ранее Лайф рассказывал, что в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин, говоря о транзите газа через Украину, заявил, что Россия "не обязана всех кормить". Он уточнил, что укладка первой нитки газопровода "Северный поток – 2" успешно завершена.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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