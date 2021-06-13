В Раде украинцев предупредили о "серьёзном ударе", который коснётся каждого

Завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" из России в Германию станет серьёзным ударом по Украине, он затронет каждого жителя страны. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестор Шуфрич.

"В вопросе "Северного потока – 2" это коснётся каждого украинца, к сожалению… Это коснётся всех, потому что это очень будет серьёзный удар по нашей экономике", — сказал депутат в эфире украинского телеканала "Наш".