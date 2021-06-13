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В Екатеринбурге водитель пролетел перекрёсток и сбил пешеходов на тротуаре

По предварительным данным, он был пьян в момент аварии. Перед тем как сесть за руль, автовладелец отмечал получение диплома в кафе.

13 июня, 03:09

В Екатеринбурге водитель пролетел перекрёсток и сбил пешеходов на тротуаре. Видео © E1.ru

В Екатеринбурге на перекрёстке улиц Розы Люксембург и Куйбышева произошло серьёзное ДТП с участием пешеходов. Поздно ночью автомобиль вылетел на тротуар перед Свято-Троицким Кафедральным собором и сбил двух человек. Об этом пишет E1.ru.

На кадрах с моментом аварии видно, что водитель пролетает перекрёсток, по всей видимости, на красный сигнал светофора. После этого авто выехало на тротуар, где находилось два человека. В результате столкновения пешеходы получили различные травмы, их доставили в больницу, один из них находится в тяжёлом состоянии.

Фото © E1.ru

Фото © E1.ru

По словам очевидцев, водитель иномарки был пьяным в момент ДТП. Свидетели ЧП также заявили, что он был невменяемым и пытался босой сбежать от полицейских. В итоге его отправили на медосвидетельствование.

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"Водитель отмечал получение диплома в кафе, после чего сел за руль", — рассказали порталу в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Ранее Лайф писал о том, как в Тюменской области 13-летний подросток с пьяным дядей попытался уйти от полицейской погони и попал в ДТП.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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