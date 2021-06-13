В Екатеринбурге водитель пролетел перекрёсток и сбил пешеходов на тротуаре. Видео © E1.ru

В Екатеринбурге на перекрёстке улиц Розы Люксембург и Куйбышева произошло серьёзное ДТП с участием пешеходов. Поздно ночью автомобиль вылетел на тротуар перед Свято-Троицким Кафедральным собором и сбил двух человек. Об этом пишет E1.ru.

На кадрах с моментом аварии видно, что водитель пролетает перекрёсток, по всей видимости, на красный сигнал светофора. После этого авто выехало на тротуар, где находилось два человека. В результате столкновения пешеходы получили различные травмы, их доставили в больницу, один из них находится в тяжёлом состоянии.

Фото © E1.ru

По словам очевидцев, водитель иномарки был пьяным в момент ДТП. Свидетели ЧП также заявили, что он был невменяемым и пытался босой сбежать от полицейских. В итоге его отправили на медосвидетельствование.

"Водитель отмечал получение диплома в кафе, после чего сел за руль", — рассказали порталу в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.