Байден грубо нарушил королевский протокол на саммите G7

Президент США Джо Байден нарушил королевский протокол на саммите G7. Согласно правилам, последними на мероприятие должны прибыть члены королевский семьи. Однако глава Белого дома вместе со своей супругой Джилл Байден явился позже королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом пишет издание Daily Star.

Как уточняется, американский лидер опоздал с женой на торжественный приём в графстве Корнуолл на несколько минут. К их приходу туда уже прибыла королева Британии, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, а также принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз.

Однако, как сообщает издание, нарушения со стороны президента Штатов не ухудшили настроения Елизаветы II. Она приветливо общалась с гостями, в том числе с лидером США, с которым встретилась впервые с момента его вступления в должность главы государства.

Добавим, что, согласно королевскому протоколу, гости должны прибывать на любые торжественные и официальные мероприятия раньше королевской семьи. Кроме того, монархи должны уходить с мероприятий первыми, лишь после этого другие гости могут расходиться.