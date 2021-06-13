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Финансист рассказал, с каким доходом можно самому накопить на пенсию

В подавляющем большинстве случаев способ один — регулярно откладывать часть дохода и инвестировать, причём начать это делать нужно как можно раньше.

13 июня, 02:22
<p>Фото © ТАСС / Певцова Валентина</p>

Фото © ТАСС / Певцова Валентина

Копить на пенсию нужно начинать как можно раньше, так как от величины накоплений зависит размер пенсии. Например, чтобы доход от сбережений в пенсионном возрасте составлял 100 тысяч рублей, понадобится около 30–40 миллионов рублей, считает финансовый советник Владимир Верещак.

"В подавляющем большинстве случаев способ накопления только один — регулярно откладывать часть активного дохода и инвестировать. Также возможны разовые относительно крупные вложения при получении наследства, бонуса на работе, продаже успешного бизнеса", — рассказал он в интервью агентству "Прайм".

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Финансист рассчитал, что для накопления 30 миллионов рублей понадобится инвестировать около 12,5 тысячи рублей в месяц, а для накопления 40 миллионов рублей — порядка 16,7 тысячи. Это при условии срока инвестирования в 40 лет и доходности рынка в 7%.

Ранее Лайф писал о том, что россияне стали реже обращаться за накопительной частью пенсии.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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