Финансист рассказал, с каким доходом можно самому накопить на пенсию

Копить на пенсию нужно начинать как можно раньше, так как от величины накоплений зависит размер пенсии. Например, чтобы доход от сбережений в пенсионном возрасте составлял 100 тысяч рублей, понадобится около 30–40 миллионов рублей, считает финансовый советник Владимир Верещак.

"В подавляющем большинстве случаев способ накопления только один — регулярно откладывать часть активного дохода и инвестировать. Также возможны разовые относительно крупные вложения при получении наследства, бонуса на работе, продаже успешного бизнеса", — рассказал он в интервью агентству "Прайм".

Финансист рассчитал, что для накопления 30 миллионов рублей понадобится инвестировать около 12,5 тысячи рублей в месяц, а для накопления 40 миллионов рублей — порядка 16,7 тысячи. Это при условии срока инвестирования в 40 лет и доходности рынка в 7%.