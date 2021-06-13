"Достойная машина для президента супердержавы", — так японские читатели пишут о новых российских автомобилях премиум-класса Aurus, которые теперь есть в том числе в гараже лидера страны. Впервые узнав об этой марке, читатели Yahoo News Japan пришли в восторг от дизайна и характеристик машин.

Портал рассказал жителям Страны восходящего солнца, что впервые на лимузине Aurus президент России Владимир Путин приехал на свою инаугурацию 7 мая 2018 года. Конструкторское бюро и сборочное предприятие НАМИ (Научно-исследовательский автомобильный институт) начали разработку модельного ряда ещё в 2012 году. А в 2021 году уже приступили к серийному производству линейки премиальных представительских седанов и запланировали выпуск 5000 экземпляров.

Как уточняет портал, базовый силовой агрегат НАМИ и Porsche представляет собой восьмицилиндровый двигатель объёмом 4,4 литра с непосредственным впрыском и сдвоенной системой турбонаддува. Мощность двигателя — 598 лошадиных сил. Автомашина оснащена сложной четырёхзонной системой кондиционирования воздуха, внутренним интеркомом, Wi-Fi и современнейшей мультимедийной системой. В отделке используется высококлассная кожа, масса хромированных деталей с серебряным оттенком, ценные породы дерева.

Как сообщает "ИноСМИ", японские читатели пришли в восторг от технических характеристик и внешнего вида российского лимузина.

"Да, серьёзная машина! А мне казалось, что русские умеют производить только "коммунистических уродцев"! Семь тонн весом и такая динамика. Выдержит взрыв мины и попадание ракеты?" — отметил один из них.

"Внешне — представительский лимузин высшего класса. Внутри — бронетранспортёр. Да, такой и должна быть машина самого сильного президента на планете!" — добавил другой.

А третий назвал Aurus "сильной вещью". Он подметил, что машину Россия сделала в партнёрстве с Германией. Эти две страны "в политическом отношении спорят друг с другом, а в экономическом активно сотрудничают". Читатель заключил, что так и надо делать.