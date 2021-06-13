Аналитик объяснила, что может обрушить курс доллара до 60 рублей
Случится это едва ли очень скоро. Нужно учитывать большое количество факторов, среди которых инфляция, стоимость нефти и так далее.
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Укрепление рубля вполне реально, однако это выполнимо при росте цен на нефть, повышении ключевой ставки Банком России и мягкой монетарной политике Федрезерва США. Об этом рассказала финансовый аналитик Анна Зайцева.
По словам эксперта, потенциал роста спроса на нефть ещё сохраняется, однако компании будут постепенно наращивать добычу, что помешает росту её стоимости. Также на рынок вскоре может вернуться иранская нефть — в случае успешных переговоров между США и Тегераном по ядерной сделке.
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Зайцева также прогнозирует повышение ставки Банком России, так как регулятор "по-прежнему оценивает инфляционные риски как высокие". Нормализация денежно-кредитной политики ЦБ приведёт к возвращению инфляции к целевому уровню 4% во второй половине 2022 года, полагает аналитик.
"В свою очередь, это приведёт к возвращению реальных ставок в экономике в положительную область, что повысит привлекательность рублёвых вложений для инвесторов и будет способствовать укреплению национальной валюты на средне- и долгосрочном горизонте", — сказала Анна Зайцева в интервью агентству "Прайм".
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