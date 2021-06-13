Китайский портал Sohu опубликовал материал об отношении жителей РФ к водке и назвал их главные способы борьбы с похмельем. В публикации перечислено семь способов, к которым прибегают русские. Так, утверждается, что жители страны пьют стакан минеральной воды или горячего чая. Кроме того, якобы избавить от головной боли и похмелья может литр кока-колы. По мнению автора статьи, самый известный метод избавиться от утреннего похмелья у россиян называется разгоном.

"Перед тем как выпивать на вечеринке, надо выпить стопку водки, чтобы "разогнать" организм и подготовить его к встрече с "основными силами", — сказано в публикации, перевод которой приводит "ИноСМИ".

Утверждается, что перед тем, как пойти на большой праздник, который предполагает распитие спиртного, россияне выпивают бутылку пива, чтобы повысить устойчивость организма. Кроме того, можно избавиться от похмелья, выпив немного рассола от огурцов или квашеной капусты.

Если после опьянения всё ещё есть аппетит, по мнению китайского автора, россияне могут съесть горячий овощной суп, чтобы успокоить и согреть желудок. Также хорошим средством от похмелья назван йогурт.

В статье указывается, что граждане РФ "обычно принимают меры, чтобы не иметь похмелья на следующее утро, прямо во время застолья".

"Чтобы снизить "ударную" силу алкоголя, они обычно пьют водку, закусывая солёными огурцами, а минеральной водой и кока-колой они часто разбавляют алкоголь", — подчёркивается в тексте публикации.

Также россияне якобы после выпивки любят полежать на диване и посмотреть телевизор с приглушённым звуком. Кроме того, при похмелье может помочь прослушивание музыки или чтение книги с крупным шрифтом.