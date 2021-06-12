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Инопланетные животные и жадные люди: Вышел первый тизер игры по мотивам "Аватара"

Точная дата релиза не называется. Известно лишь, что игра приурочена к премьере фильма "Аватар-2", выход которого запланирован на декабрь 2022 года.

11 июня, 23:54

Кадр из видео © Ubisoft

Компания Ubisoft проанонсировала игру Avatar: Frontiers of Pandora от студии Massive Entertainment. Разработчики пояснили, что она выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series XS.

Игра по Avatar: Frontiers of Pandora хотя и создана по мотивам "Аватара", однако рассказывает новую историю. В ролике показаны существа расы на’ви и богатая природа планеты Пандоры: инопланетные растения, животные и различные биомы. Также показана военная база, откуда солдаты на вертолётах отправляются в бой с обитателями планеты ради полезных ископаемых. Жители Пандоры сражаются с захватчиками на ездовых птицах, пуская стрелы из лука и успевая при этом уворачиваться от пуль.

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У "Avatar: Frontiers of Pandora" пока нет точной даты релиза. Известно, что игра приурочена к выходу фильма "Аватар-2", который должен быть выпущен к декабрю 2022 года.

Напомним, Ubisoft объявила о разработке игры во вселенной фильма "Аватар" ещё в марте 2017 года, однако до сих пор французское издательство не делилось никакой информацией. Сообщалось, что игра будет использовать движок Snowdrop, который позволит попробовать как реалистичный вариант графики, так и более мультипликационный.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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