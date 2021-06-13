Инопланетные животные и жадные люди: Вышел первый тизер игры по мотивам "Аватара"

Точная дата релиза не называется. Известно лишь, что игра приурочена к премьере фильма "Аватар-2", выход которого запланирован на декабрь 2022 года.

Компания Ubisoft проанонсировала игру Avatar: Frontiers of Pandora от студии Massive Entertainment. Разработчики пояснили, что она выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series XS.

Игра по Avatar: Frontiers of Pandora хотя и создана по мотивам "Аватара", однако рассказывает новую историю. В ролике показаны существа расы на’ви и богатая природа планеты Пандора: инопланетные растения, животные и различные биомы. Также показана военная база, откуда солдаты на вертолётах отправляются в бой с обитателями планеты ради полезных ископаемых. Жители Пандоры сражаются с захватчиками на ездовых птицах, пуская стрелы из лука и успевая при этом уворачиваться от пуль.

У "Avatar: Frontiers of Pandora" пока нет точной даты релиза. Известно, что игра приурочена к выходу фильма "Аватар-2", который должен быть выпущен к декабрю 2022 года.