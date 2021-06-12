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Художники создали мурал в цветах флага России на трассе "Таврида" в Крыму

Масштабный арт-объект был подготовлен в честь празднования Дня России.

11 июня, 23:41
<p>Фото © Арт-кластер "Таврида"</p>

Фото © Арт-кластер "Таврида"

Художники создали мурал в цветах флага России на трассе "Таврида" в Крыму. Видео © Арт-кластер "Таврида"

Настенная роспись размером 10 на 43 метра украсила подпорную стену на 265-м километре трассы "Таврида" в Крыму. Её создателями стали художники арт-кластера "Таврида". Мурал подготовили специально ко Дню России. Об этом сообщили в пресс-службе арт-кластера.

Художники работали над тематическим муралом площадью 429 квадратных метров в цветах российского триколора с образами местной природы. Белый цвет символизируют облака, синий — море, красный — поле цветущих маков.

"Фигура девушки в центре — это воплощение русской доброты, свободы, открытости. У неё тёплая улыбка, она лучезарная и даже немного светится. Это обобщённый образ русской души — не исторический, а сегодняшний, современный", — сообщил резидент арт-кластера "Таврида" Александр Милицин.

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На роспись стены потребовалось 200 литров фасадной краски, 300 аэрозольных баллончиков с краской, а также 40 литров лака и грунтовки. Арт-объект шесть художников создавали в течение пяти дней.

Это уже седьмой мурал, который художники арт-кластера "Таврида" нарисовали вдоль главной дороги Крыма. Масштабный проект стартовал в 2020 году в рамках фестиваля "Таврида-АРТ", — тогда вдоль трассы создали пять первых муралов. Руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин отметил, что проект рассчитан на несколько лет. За это время вдоль трассы будет создано ещё около 90 арт-объектов. По его словам, данная трасса станет самой крупной в мире галереей стрит-арта — протяжённостью 250 километров.

Ранее сообщалось, что художники арт-кластера "Таврида" создали мурал на трассе рядом с Севастополем в честь Дня Победы.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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