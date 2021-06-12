Фестиваль "Блогеры России" собрал около 50 тысяч человек. Видео предоставлено Лайфу

Чуть менее 50 тысяч человек посетили фестиваль "Блогеры России", который состоялся в ряде городов страны. Мероприятие было посвящено Дню России и Международному дню блогера и стало первым за последний год крупным молодёжным фестивалем. Об этом Лайфу рассказали организаторы.

Всего на фестивале "Блогеры России" насчитали 47,5 тысячи участников. Больше всего людей пришло на мероприятие в Екатеринбурге — около 11,5 тысячи человек. Чуть меньше участников собралось в Красноярске и в Олимпийском парке федеральной территории "Сириус". Также много людей пришло на фестиваль в Санкт-Петербурге, в Ростове-на-Дону и во Владивостоке.

В "Сириусе" выступил известный российский рэпер Тимати. На других площадках выступали Егор Шип, Женя Ершов и Катя Адушкина. В рамках фестиваля в разных городах с поклонниками встретились Карина Кросс, Муха Биттуев, Амина Tenderlybae, Никита Левинский и Эсмеральда, Любятинка, Олег Романенко, Серго и Каха и другие. Они провели автограф-сессии, ответили на вопросы участников фестиваля, сфотографировались с желающими и устроили розыгрыши призов.

В конце мероприятия на всех площадках запустили флешмоб "Воздушная красота" — в небо подняли флаг России, сделанный участниками мероприятия.

"Блогеры России" — это крупный фестиваль, приуроченный ко Дню России и Международному дню блогера. Впервые он прошёл в 2018 году в российской столице, в 2019 году охватил три города — Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону, а в этом году проходит сразу в шести городах страны.