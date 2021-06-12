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"Страна, в которой есть место каждому": Участники "Большой перемены" рассказали, что для них означает слово "Россия"

Акция приурочена к празднованию Дня России. Школьники вспомнили об истории, традициях и культуре страны.

11 июня, 21:14

Участники "Большой перемены" рассказали, что для них означает слово "Россия". Видео предоставлено Лайфу

Участники всероссийского конкурса "Большая перемена" в честь Дня России поделились, что для каждого из них означает слово "Россия". Подросткам предлагалось об этом рассказать в формате короткого видео. Таким образом организаторы акции дали возможность молодым людям признаться в любви к своей Родине и поздравить её с праздником.

"Россия — это страна с историческим прошлым, прогрессивным настоящим и великим будущим", — сказала одна из учениц.

Некоторые школьники признались, что для них Россия — это история, близкие люди. Одна из учениц назвала РФ страной, где хочется развиваться. А другая считает Россию страной возможностей.

Хор "Большой перемены" выступил на праздничном концерте на Красной площади

Хор "Большой перемены" выступил на праздничном концерте на Красной площади

"Россия — это многонациональный народ, необыкновенная природа и многовековые традиции", — отметила участница "Большой перемены".

Другая подчеркнула, что для неё Россия — это талантливые, отзывчивые, а также добрые люди.

"Вдохновение, гордость, простор, культура, история и память", — сказал участник конкурса.

"Это страна, в которой есть место каждому", — рассказала ученица.

Ранее сообщалось, что участники конкурса "Большая перемена" приняли участие в церемонии подъёма государственного флага у стен Музея Победы на Поклонной горе, после чего возложили цветы к Вечному огню.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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