"Страна, в которой есть место каждому": Участники "Большой перемены" рассказали, что для них означает слово "Россия"
Акция приурочена к празднованию Дня России. Школьники вспомнили об истории, традициях и культуре страны.
Участники "Большой перемены" рассказали, что для них означает слово "Россия". Видео предоставлено Лайфу
Участники всероссийского конкурса "Большая перемена" в честь Дня России поделились, что для каждого из них означает слово "Россия". Подросткам предлагалось об этом рассказать в формате короткого видео. Таким образом организаторы акции дали возможность молодым людям признаться в любви к своей Родине и поздравить её с праздником.
"Россия — это страна с историческим прошлым, прогрессивным настоящим и великим будущим", — сказала одна из учениц.
Некоторые школьники признались, что для них Россия — это история, близкие люди. Одна из учениц назвала РФ страной, где хочется развиваться. А другая считает Россию страной возможностей.
"Россия — это многонациональный народ, необыкновенная природа и многовековые традиции", — отметила участница "Большой перемены".
Другая подчеркнула, что для неё Россия — это талантливые, отзывчивые, а также добрые люди.
"Вдохновение, гордость, простор, культура, история и память", — сказал участник конкурса.
"Это страна, в которой есть место каждому", — рассказала ученица.
Ранее сообщалось, что участники конкурса "Большая перемена" приняли участие в церемонии подъёма государственного флага у стен Музея Победы на Поклонной горе, после чего возложили цветы к Вечному огню.
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