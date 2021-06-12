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СМИ: В НАТО решили выступить против наземных ядерных ракет в Европе

Как отмечается, это будет попыткой "снизить уровень напряжённости в отношениях с Москвой", а также начать диалог по контролю над вооружениями.

11 июня, 22:33
<p>Фото © twitter.com / <a href="https://twitter.com/NATO/media" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NATO</a></p>

Фото © twitter.com / NATO

Лидеры стран — участниц НАТО намерены высказаться против размещения в Европе ядерных ракет наземного базирования. Как пишет журнал Defense News, об этом будет заявлено по итогам саммита в Брюсселе перед встречей президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина. Сообщили же об этом изданию источники в Евросоюзе и американском конгрессе.

Как отмечает Defense News, цель такого шага — попытка "снизить уровень напряжённости в отношениях с Москвой", а также начать диалог по контролю над вооружениями в преддверии американо-российского саммита в Женеве. По данным издания, пункт о ракетах в Европе есть в проекте коммюнике, которое должно быть опубликовано после завершения саммита Североатлантического альянса.

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Ранее президент РФ Владимир Путин выказал обеспокоенность тем фактом, что подлётное время ракет альянса до Москвы составит около десяти минут, если Украина вступит в НАТО. Кроме того, он допустил, что дискуссия об этом могла выйти на новый уровень, однако США указали Киеву не анонсировать достигнутые договорённости, по крайней мере, до проведения саммита в Женеве.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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