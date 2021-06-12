СМИ: В НАТО решили выступить против наземных ядерных ракет в Европе
Как отмечается, это будет попыткой "снизить уровень напряжённости в отношениях с Москвой", а также начать диалог по контролю над вооружениями.
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Лидеры стран — участниц НАТО намерены высказаться против размещения в Европе ядерных ракет наземного базирования. Как пишет журнал Defense News, об этом будет заявлено по итогам саммита в Брюсселе перед встречей президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина. Сообщили же об этом изданию источники в Евросоюзе и американском конгрессе.
Как отмечает Defense News, цель такого шага — попытка "снизить уровень напряжённости в отношениях с Москвой", а также начать диалог по контролю над вооружениями в преддверии американо-российского саммита в Женеве. По данным издания, пункт о ракетах в Европе есть в проекте коммюнике, которое должно быть опубликовано после завершения саммита Североатлантического альянса.
Ранее президент РФ Владимир Путин выказал обеспокоенность тем фактом, что подлётное время ракет альянса до Москвы составит около десяти минут, если Украина вступит в НАТО. Кроме того, он допустил, что дискуссия об этом могла выйти на новый уровень, однако США указали Киеву не анонсировать достигнутые договорённости, по крайней мере, до проведения саммита в Женеве.
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