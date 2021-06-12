СМИ: В НАТО решили выступить против наземных ядерных ракет в Европе

Лидеры стран — участниц НАТО намерены высказаться против размещения в Европе ядерных ракет наземного базирования. Как пишет журнал Defense News, об этом будет заявлено по итогам саммита в Брюсселе перед встречей президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина. Сообщили же об этом изданию источники в Евросоюзе и американском конгрессе.

Как отмечает Defense News, цель такого шага — попытка "снизить уровень напряжённости в отношениях с Москвой", а также начать диалог по контролю над вооружениями в преддверии американо-российского саммита в Женеве. По данным издания, пункт о ракетах в Европе есть в проекте коммюнике, которое должно быть опубликовано после завершения саммита Североатлантического альянса.