В честь Дня России гимн страны прозвучал в исполнении более 300 хоров
Многие коллективы исполнили его в народных костюмах, а также выбрали для выступления места, передающие красоту и уникальность своего края.
В честь Дня России гимн страны прозвучал в исполнении более 300 хоров. Видео предоставлено Лайфу
Ко Дню России объединились более 300 профессиональных и любительских хоров по всей стране для участия во Всероссийской хоровой акции. Об этом сообщает ИА Regnum.
Коллективы исполнили Государственный гимн Российской Федерации. Многие подошли к мероприятию особо творчески и выступили в народных костюмах. Некоторые участники пели в местах силы, напоминая о мужестве и подвиге защитников Отечества, другие же выбрали для исполнения гимна места, передающие красоту и уникальность природного разнообразия нашей страны.
В Москве хоры исполнили Государственный гимн России на Соборной площади Московского Кремля. В акции приняли участие Московский синодальный хор под управлением Алексея Пузакова и Большой детский хор имени В. Попова под управлением Анатолия Кислякова.
Ранее Лайф писал о том, что хор "Большой перемены" выступил на праздничном концерте на Красной площади.
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