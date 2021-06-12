В честь Дня России гимн страны прозвучал в исполнении более 300 хоров. Видео предоставлено Лайфу

Ко Дню России объединились более 300 профессиональных и любительских хоров по всей стране для участия во Всероссийской хоровой акции. Об этом сообщает ИА Regnum.

Коллективы исполнили Государственный гимн Российской Федерации. Многие подошли к мероприятию особо творчески и выступили в народных костюмах. Некоторые участники пели в местах силы, напоминая о мужестве и подвиге защитников Отечества, другие же выбрали для исполнения гимна места, передающие красоту и уникальность природного разнообразия нашей страны.

В Москве хоры исполнили Государственный гимн России на Соборной площади Московского Кремля. В акции приняли участие Московский синодальный хор под управлением Алексея Пузакова и Большой детский хор имени В. Попова под управлением Анатолия Кислякова.