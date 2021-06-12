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В честь Дня России гимн страны прозвучал в исполнении более 300 хоров

Многие коллективы исполнили его в народных костюмах, а также выбрали для выступления места, передающие красоту и уникальность своего края.

11 июня, 22:08

В честь Дня России гимн страны прозвучал в исполнении более 300 хоров. Видео предоставлено Лайфу

Ко Дню России объединились более 300 профессиональных и любительских хоров по всей стране для участия во Всероссийской хоровой акции. Об этом сообщает ИА Regnum.

Коллективы исполнили Государственный гимн Российской Федерации. Многие подошли к мероприятию особо творчески и выступили в народных костюмах. Некоторые участники пели в местах силы, напоминая о мужестве и подвиге защитников Отечества, другие же выбрали для исполнения гимна места, передающие красоту и уникальность природного разнообразия нашей страны.

Праздничный концерт в честь Дня России прошёл на Красной площади

Праздничный концерт в честь Дня России прошёл на Красной площади

В Москве хоры исполнили Государственный гимн России на Соборной площади Московского Кремля. В акции приняли участие Московский синодальный хор под управлением Алексея Пузакова и Большой детский хор имени В. Попова под управлением Анатолия Кислякова.

Ранее Лайф писал о том, что хор "Большой перемены" выступил на праздничном концерте на Красной площади.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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