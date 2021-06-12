Найдена мёртвой порноактриса, снявшаяся топлес на фоне фрески с Джорджем Флойдом

Звезда фильмов для взрослых Дакота Скай, которую не так давно хейтеры раскритиковали за голое фото на фоне фрески с Джорджем Флойдом, умерла в США в возрасте 27 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, порноактрису, настоящее имя которой Лорен Скотт, нашли мёртвой 9 июня в её доме в Лос-Анджелесе. Точная причина смерти пока не известна, однако, как сообщила изданию её тётя, злоупотребление психотропными веществами могло привести к трагедии. Также женщина заявила, что племянницу преследовали голоса в голове.

"Лорен была из крайне неблагополучной семьи, связанной с наркотиками, алкоголем, физическим, эмоциональным, словесным и сексуальным насилием. Она умерла почти ровно через два года после смерти своей матери — моей младшей сестры, кончина которой была вызвана зависимостью и алкоголизмом", — рассказала US Sun Линда Арден.

Как отмечает газета, в мае Дакота Скай опубликовала в соцсетях фото топлес перед фреской, посвящённой афроамериканцу Джорджу Флойду, убитому полицейским в прошлом году в Миннеаполисе. Девушка подвергла снимок цензуре, однако пользователи Сети сочли такой кадр неуместным и обрушили множество гневных комментариев на порнозвезду.