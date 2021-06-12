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Найдена мёртвой порноактриса, снявшаяся топлес на фоне фрески с Джорджем Флойдом

Причина смерти актрисы устанавливается, однако известно, что девушка злоупотребляла психотропными веществами и слышала голоса в голове.

11 июня, 23:10
<p>Фото © <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-9679609/Porn-star-trolled-online-posing-nude-George-Floyd-mural-dead.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Daily Mail</a></p>

Фото © Daily Mail

Звезда фильмов для взрослых Дакота Скай, которую не так давно хейтеры раскритиковали за голое фото на фоне фрески с Джорджем Флойдом, умерла в США в возрасте 27 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, порноактрису, настоящее имя которой Лорен Скотт, нашли мёртвой 9 июня в её доме в Лос-Анджелесе. Точная причина смерти пока не известна, однако, как сообщила изданию её тётя, злоупотребление психотропными веществами могло привести к трагедии. Также женщина заявила, что племянницу преследовали голоса в голове.

"Лорен была из крайне неблагополучной семьи, связанной с наркотиками, алкоголем, физическим, эмоциональным, словесным и сексуальным насилием. Она умерла почти ровно через два года после смерти своей матери — моей младшей сестры, кончина которой была вызвана зависимостью и алкоголизмом", — рассказала US Sun Линда Арден.

Девушка сбежала из порно спустя 8 месяцев, признавшись, что испортила себе этим всю оставшуюся жизнь

Девушка сбежала из порно спустя 8 месяцев, признавшись, что испортила себе этим всю оставшуюся жизнь

Как отмечает газета, в мае Дакота Скай опубликовала в соцсетях фото топлес перед фреской, посвящённой афроамериканцу Джорджу Флойду, убитому полицейским в прошлом году в Миннеаполисе. Девушка подвергла снимок цензуре, однако пользователи Сети сочли такой кадр неуместным и обрушили множество гневных комментариев на порнозвезду.

Ранее Лайф писал о том, что легенда порно сообщила о беременности, но фанатов беспокоит, кто же отец будущего ребёнка.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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