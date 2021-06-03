Легенда порно сообщила о беременности, но фанатов беспокоит, кто же отец будущего ребёнка
Девушка, похоже, намерена навсегда оставить позади своё тёмное прошлое и завести семью. Однако поклонников беспокоит, что они "потеряют звезду", и интересует, кто же отец малыша.
Бывшая порноактриса Лана Роудс поделилась с 15,5 млн поклонников в "Инстаграме" радостной новостью. Девушка выложила снимок УЗИ, над которым нависли ярко-красные цветы, и подписала: "Это объявление".
Судя по подписи, малыш родится 13 января 2022 года. Однако, кто отец, пока остаётся загадкой. В феврале 24-летняя уроженка Чикаго объявила о своём разрыве с популярным блогером Майком Маджлаком. Экс-порнозвезда познакомилась с парнем в начале прошлого года, и у них быстро завязались отношения. Роман протекал бурно: влюблённые то расставались, то сходились снова. Поэтому поклонники заподозрили, что у них всё ещё могут быть друг к другу чувства, а Майк и есть отец ребёнка.
И пока Лана хранит молчание насчёт отцовства, Майк поделился многозначительным твитом. Блогер поинтересовался, есть ли у кого-то контакты шоу Maury, на котором гостям дают возможность пройти ДНК-тест, пишет dankanator.com. Вероятно, он тоже хочет удостовериться, чей это ребёнок, которого уже успели пожалеть пользователи в комментариях, отметив, что малышу придётся нелегко из-за профессии матери.
Фото © Instagram / lanarhoadesfans, heybigmike
Поздравляю, Лана! Надеюсь, твой ребёнок будет красив, здоров и счастлив и что у вас, ребята, будет самая прекрасная жизнь на свете
Ещё одна легенда уходит на пенсию
Бедный ребёнок, непросто ему придётся в школе
Уже слышу шутки его одноклассников
Ранее Лана, которая мечтала стать порноактрисой с 12 лет, заявила, что сильно разочаровалась в своей работе. Девушка снималась в фильмах для взрослых на протяжении восьми месяцев, приобретя немало поклонников, но сбежала оттуда, назвав этот опыт травмирующим и испортившим ей всю дальнейшую жизнь.
WOW-girls
10 фото крымчанки, которую столько раз признавали красивой, что она поставила мировой рекорд
сегодня в 07:00
Модель снялась в незаметном бикини, доказав, что даже в 56 лет она остаётся мечтой молодых парней
сегодня в 05:40
У "мисс Москва", которая растит сына от экс-короля Малайзии, заподозрили анорексию по фото в бикини
вчера в 05:40
Комментариев: 0