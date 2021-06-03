Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Легенда порно сообщила о беременности, но фанатов беспокоит, кто же отец будущего ребёнка

Девушка, похоже, намерена навсегда оставить позади своё тёмное прошлое и завести семью. Однако поклонников беспокоит, что они "потеряют звезду", и интересует, кто же отец малыша.

3 июня, 07:47

Фото © Instagram / lanarhoades

Бывшая порноактриса Лана Роудс поделилась с 15,5 млн поклонников в "Инстаграме" радостной новостью. Девушка выложила снимок УЗИ, над которым нависли ярко-красные цветы, и подписала: "Это объявление".

Фото © Instagram / lanarhoades

Фото © Instagram / lanarhoades

Судя по подписи, малыш родится 13 января 2022 года. Однако, кто отец, пока остаётся загадкой. В феврале 24-летняя уроженка Чикаго объявила о своём разрыве с популярным блогером Майком Маджлаком. Экс-порнозвезда познакомилась с парнем в начале прошлого года, и у них быстро завязались отношения. Роман протекал бурно: влюблённые то расставались, то сходились снова. Поэтому поклонники заподозрили, что у них всё ещё могут быть друг к другу чувства, а Майк и есть отец ребёнка.

Фото © Instagram / lanarhoadesfans, lanarhoades

Фото © Instagram / lanarhoadesfans, lanarhoades

И пока Лана хранит молчание насчёт отцовства, Майк поделился многозначительным твитом. Блогер поинтересовался, есть ли у кого-то контакты шоу Maury, на котором гостям дают возможность пройти ДНК-тест, пишет dankanator.com. Вероятно, он тоже хочет удостовериться, чей это ребёнок, которого уже успели пожалеть пользователи в комментариях, отметив, что малышу придётся нелегко из-за профессии матери.

Фото © Instagram / lanarhoadesfans, heybigmike

Фото © Instagram / lanarhoadesfans, heybigmike

Поздравляю, Лана! Надеюсь, твой ребёнок будет красив, здоров и счастлив и что у вас, ребята, будет самая прекрасная жизнь на свете

Clarencee43

Ещё одна легенда уходит на пенсию

frankkasterclips

Фото © Instagram / lanarhoadesfans, lanarhoades

Фото © Instagram / lanarhoadesfans, lanarhoades

Бедный ребёнок, непросто ему придётся в школе

rxchie.25

Уже слышу шутки его одноклассников

jalensuggss

Ранее Лана, которая мечтала стать порноактрисой с 12 лет, заявила, что сильно разочаровалась в своей работе. Девушка снималась в фильмах для взрослых на протяжении восьми месяцев, приобретя немало поклонников, но сбежала оттуда, назвав этот опыт травмирующим и испортившим ей всю дальнейшую жизнь.

Мама выложила фото без фильтров и ретуши, показав, что рождение дочки сделало с телом порнозвезды

Мама выложила фото без фильтров и ретуши, показав, что рождение дочки сделало с телом порнозвезды

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

10 фото крымчанки, которую столько раз признавали красивой, что она поставила мировой рекорд

сегодня в 07:00

Мама выложила фото без фильтров и ретуши, показав, что рождение дочки сделало с телом порнозвезды

22 мая, 07:00

Модель снялась в незаметном бикини, доказав, что даже в 56 лет она остаётся мечтой молодых парней

сегодня в 05:40

Стало известно о новом штрафе для автомобилистов за превышение "средней скорости"

сегодня в 07:57

В Петербурге задержали тренера, которого обвинили в домогательствах к юным синхронисткам

сегодня в 07:43

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1