Легенда порно сообщила о беременности, но фанатов беспокоит, кто же отец будущего ребёнка

Бывшая порноактриса Лана Роудс поделилась с 15,5 млн поклонников в "Инстаграме" радостной новостью. Девушка выложила снимок УЗИ, над которым нависли ярко-красные цветы, и подписала: "Это объявление".

Фото © Instagram / lanarhoades

Судя по подписи, малыш родится 13 января 2022 года. Однако, кто отец, пока остаётся загадкой. В феврале 24-летняя уроженка Чикаго объявила о своём разрыве с популярным блогером Майком Маджлаком. Экс-порнозвезда познакомилась с парнем в начале прошлого года, и у них быстро завязались отношения. Роман протекал бурно: влюблённые то расставались, то сходились снова. Поэтому поклонники заподозрили, что у них всё ещё могут быть друг к другу чувства, а Майк и есть отец ребёнка.

Фото © Instagram / lanarhoadesfans, lanarhoades

И пока Лана хранит молчание насчёт отцовства, Майк поделился многозначительным твитом. Блогер поинтересовался, есть ли у кого-то контакты шоу Maury, на котором гостям дают возможность пройти ДНК-тест, пишет dankanator.com. Вероятно, он тоже хочет удостовериться, чей это ребёнок, которого уже успели пожалеть пользователи в комментариях, отметив, что малышу придётся нелегко из-за профессии матери.

Фото © Instagram / lanarhoadesfans, heybigmike

Поздравляю, Лана! Надеюсь, твой ребёнок будет красив, здоров и счастлив и что у вас, ребята, будет самая прекрасная жизнь на свете Clarencee43

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Фото © Instagram / lanarhoadesfans, lanarhoades

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