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10 фото крымчанки, которую столько раз признавали красивой, что она поставила мировой рекорд

Девушка с лёгкостью собирает награды на самых престижных показах и уже наметила для себя новую цель.

3 июня, 07:00

Фото © Instagram/yuliiapavlikova

Хрупкая блондинка Юлия Павликова родом из Керчи ставит рекорд за рекордом. Она может похвастаться наградами "Супермодель планеты — 2020" и "Леди Вселенная — 2019", а всего у неё в копилке 15 побед на конкурсах красоты

Фото © Instagram/yuliiapavlikova

Фото © Instagram/yuliiapavlikova

Недавно девушку признали самой титулованной в России, а затем и во всём мире. Модель стала рекордсменкой по количеству побед на международных и мировых конкурсах красоты, о чём с радостью рассказала в своём инстаграме

Фото © Instagram/yuliiapavlikova

Фото © Instagram/yuliiapavlikova

Начиная свою карьеру в сфере красоты, я никогда не ставила целью достижение именно такого результата. Более того, я и не подозревала о том, что это может быть учтено в качестве рекордного достижения.
Тем приятнее осознавать, что мои победы, внесённые в книгу рекордов, могут в будущем являться стимулом для девушек нашей страны в достижении ещё более впечатляющих результатов, воплощая в жизнь девиз "Красота спасёт мир"

Юлия Павликова

Фото © Instagram/yuliiapavlikova

Фото © Instagram/yuliiapavlikova

Но останавливаться на достигнутом блондинка не собирается. Дальнейшая цель — триумф на одном из известнейших конкурсов красоты в мире — "Мисс Земля", отмечает МК

Фото © Instagram/yuliiapavlikova

Фото © Instagram/yuliiapavlikova

Девушка уже год живёт в Москве, выступает ведущей на показах мод и различных мероприятиях и успевает быть директором модельного агентства. Своих подписчиков Юлия учит одному простому, но очень важному правилу — радоваться каждому мгновению

Фото © Instagram/yuliiapavlikova

Фото © Instagram/yuliiapavlikova

Очень многие люди всю неделю ждут пятницы, весь месяц — праздника, весь год — лета, и всю жизнь — счастья. Радуйся каждому дню и наслаждайся каждым мгновением!

Юлия Павликова

Об этой модели нельзя не мечтать, ведь она — воплощение мужских фантазий с лицом Меган Фокс: 10 фото

Об этой модели нельзя не мечтать, ведь она — воплощение мужских фантазий с лицом Меган Фокс: 10 фото

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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