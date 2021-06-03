10 фото крымчанки, которую столько раз признавали красивой, что она поставила мировой рекорд

Хрупкая блондинка Юлия Павликова родом из Керчи ставит рекорд за рекордом. Она может похвастаться наградами "Супермодель планеты — 2020" и "Леди Вселенная — 2019", а всего у неё в копилке 15 побед на конкурсах красоты

Фото © Instagram/yuliiapavlikova

Недавно девушку признали самой титулованной в России, а затем и во всём мире. Модель стала рекордсменкой по количеству побед на международных и мировых конкурсах красоты, о чём с радостью рассказала в своём инстаграме

Фото © Instagram/yuliiapavlikova

Начиная свою карьеру в сфере красоты, я никогда не ставила целью достижение именно такого результата. Более того, я и не подозревала о том, что это может быть учтено в качестве рекордного достижения.

Тем приятнее осознавать, что мои победы, внесённые в книгу рекордов, могут в будущем являться стимулом для девушек нашей страны в достижении ещё более впечатляющих результатов, воплощая в жизнь девиз "Красота спасёт мир" Юлия Павликова

Фото © Instagram/yuliiapavlikova

Но останавливаться на достигнутом блондинка не собирается. Дальнейшая цель — триумф на одном из известнейших конкурсов красоты в мире — "Мисс Земля", отмечает МК

Фото © Instagram/yuliiapavlikova

Девушка уже год живёт в Москве, выступает ведущей на показах мод и различных мероприятиях и успевает быть директором модельного агентства. Своих подписчиков Юлия учит одному простому, но очень важному правилу — радоваться каждому мгновению

Фото © Instagram/yuliiapavlikova