10 фото крымчанки, которую столько раз признавали красивой, что она поставила мировой рекорд
Девушка с лёгкостью собирает награды на самых престижных показах и уже наметила для себя новую цель.
Хрупкая блондинка Юлия Павликова родом из Керчи ставит рекорд за рекордом. Она может похвастаться наградами "Супермодель планеты — 2020" и "Леди Вселенная — 2019", а всего у неё в копилке 15 побед на конкурсах красоты
Недавно девушку признали самой титулованной в России, а затем и во всём мире. Модель стала рекордсменкой по количеству побед на международных и мировых конкурсах красоты, о чём с радостью рассказала в своём инстаграме
Начиная свою карьеру в сфере красоты, я никогда не ставила целью достижение именно такого результата. Более того, я и не подозревала о том, что это может быть учтено в качестве рекордного достижения.
Тем приятнее осознавать, что мои победы, внесённые в книгу рекордов, могут в будущем являться стимулом для девушек нашей страны в достижении ещё более впечатляющих результатов, воплощая в жизнь девиз "Красота спасёт мир"
Но останавливаться на достигнутом блондинка не собирается. Дальнейшая цель — триумф на одном из известнейших конкурсов красоты в мире — "Мисс Земля", отмечает МК
Девушка уже год живёт в Москве, выступает ведущей на показах мод и различных мероприятиях и успевает быть директором модельного агентства. Своих подписчиков Юлия учит одному простому, но очень важному правилу — радоваться каждому мгновению
Очень многие люди всю неделю ждут пятницы, весь месяц — праздника, весь год — лета, и всю жизнь — счастья. Радуйся каждому дню и наслаждайся каждым мгновением!
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