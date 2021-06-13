Купальный сезон на курортах Азовского моря можно уже смело открывать. А вот с открытием сезона на пляжах Чёрного моря придётся немного подождать. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В Бердянске температура воды составляет 22 градуса. На Азовском море уже можно открывать купальный сезон. На курортах Чёрного моря только во второй половине июня можно ожидать открытия купального сезона", — приводит слова метеоролога ТАСС.

По словам Вильфанда, в Сочи, Алуште, Феодосии, Ялте вода прогрелась до 17 градусов тепла, в Туапсе — до 18 градусов, в Евпатории — до 19 градусов. С середины следующей недели Чёрное море начнёт активнее прогреваться, так как на юг России придёт потепление.

"В ближайшее время ситуация изменится, и в Южном федеральном округе температура воздуха начнёт повышаться. Она будет выше нормы уже к середине следующей недели, это значит, что будет 24–28 градусов тепла. Начнёт прогреваться и вода", — поведал синоптик.