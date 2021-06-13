Россиян заподозрили в хищении пособий у американцев
Предполагается, что мошенники похищали личные данные и подделывали документы, а потом выводили деньги за рубеж.
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Соединённые Штаты потеряли примерно 400 миллиардов долларов на пособиях по безработице. Деньги из-за поддельных документов оседали в руках преступников из России, а также Китая и Нигерии. Об этом пишет The Axios со ссылкой на экспертов в сфере борьбы с мошенничеством.
Как заявил один из них, для хищения пособий преступники воровали личные данные американцев, затем через посредников снимали деньги и отправляли за рубеж. По данным другого, из Штатов вывели уже не менее 70% похищенных средств. Причём якобы эти преступные группы "определённо действуют при поддержке правительства", но это утверждение ничем не подкреплено.
Ранее Лайф рассказывал, что Байден решил выделить на поддержание экономики ещё три триллиона долларов. Также американский лидер подписал новый пакет мер по стимулированию экономики страны в условиях пандемии коронавируса объёмом 1,9 триллиона долларов.
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