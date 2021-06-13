Россиян заподозрили в хищении пособий у американцев

Соединённые Штаты потеряли примерно 400 миллиардов долларов на пособиях по безработице. Деньги из-за поддельных документов оседали в руках преступников из России, а также Китая и Нигерии. Об этом пишет The Axios со ссылкой на экспертов в сфере борьбы с мошенничеством.

Как заявил один из них, для хищения пособий преступники воровали личные данные американцев, затем через посредников снимали деньги и отправляли за рубеж. По данным другого, из Штатов вывели уже не менее 70% похищенных средств. Причём якобы эти преступные группы "определённо действуют при поддержке правительства", но это утверждение ничем не подкреплено.