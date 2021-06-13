Диетолог назвал пять главных ошибок россиян при похудении

Незнание истинной энергетической ценности продуктов — одна из причин ошибок при похудении. Многие люди покупают полезные продукты, однако не интересуются, сколько в них калорий, и в результате съедают такой еды больше, чем нужно. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

"Обезжиренные фитнес-батончики, фитнес-батончики без сахара и так далее. Производитель поступает хитро: заявляет на упаковке слоган вроде "полезно для фигуры", — отметил специалист в интервью радио Sputnik.

Ещё одной распространённой ошибкой является быстрый переход на кардинально новое питание. Нередко выдержать совершенно другой режим очень сложно, и попытка похудеть терпит неудачу.

Третья ошибка заключается в стремлении похудеть исключительно за счёт физических нагрузок. Однако этот подход неэффективен, поскольку сохранить результаты такого похудения очень сложно. Также ошибкой при сбрасывании лишних килограммов является чрезмерно эмоциональный подход к поставленной задаче. Как отмечает Бобровский, стремление похудеть лишь "на силе воли" может в итоге привести к обратному результату — возрастает стресс, который, в свою очередь, приводит к перееданию.

А пятая ошибка — когда человек лишает себя удовольствия от еды, но не предлагает ничего приятного взамен. В результате накапливается разочарование — и следует отказ от поставленной цели.