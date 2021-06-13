В США из-за вспышки "взрывной диареи" прервали съёмки шоу об аквапарках

Телеканалу NBC пришлось прервать съёмки телешоу про аквапарки и бассейны Ultimate Slip 'N Slide на съёмочной площадке Сими-Вэлли в Калифорнии из-за вспышки "взрывной диареи". Об этом сообщает информационный канал Fox News.

По его данным, съёмочный процесс был остановлен сразу после того, как у одного из участников тест на лямблиоз дал положительный результат. Этот тест выявляет наличие паразита, вызывающего диарею при попадании внутрь организма. Всего в результате этой вспышки "ужасной взрывной диареи" с крайне неприятными симптомами столкнулось 40 членов коллектива.

"Здоровье и безопасность всех на нашей съёмочной площадке — наш приоритет номер один, поэтому из излишней осторожности мы приняли решение прекратить производство Ultimate Slip 'N Slide на этой площадке", — сказал представитель телеканала.

Съёмки приостановили 2 июня, после чего вода была протестирована сторонней лабораторией. Тестирование от 10 июня обнаружило лямблии.