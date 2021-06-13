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В США из-за вспышки "взрывной диареи" прервали съёмки шоу об аквапарках

Очень неприятные симптомы появились сразу у четырёх десятков членов съёмочной группы.

13 июня, 03:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Телеканалу NBC пришлось прервать съёмки телешоу про аквапарки и бассейны Ultimate Slip 'N Slide на съёмочной площадке Сими-Вэлли в Калифорнии из-за вспышки "взрывной диареи". Об этом сообщает информационный канал Fox News.

По его данным, съёмочный процесс был остановлен сразу после того, как у одного из участников тест на лямблиоз дал положительный результат. Этот тест выявляет наличие паразита, вызывающего диарею при попадании внутрь организма. Всего в результате этой вспышки "ужасной взрывной диареи" с крайне неприятными симптомами столкнулось 40 членов коллектива.

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"Здоровье и безопасность всех на нашей съёмочной площадке — наш приоритет номер один, поэтому из излишней осторожности мы приняли решение прекратить производство Ultimate Slip 'N Slide на этой площадке", — сказал представитель телеканала.

Съёмки приостановили 2 июня, после чего вода была протестирована сторонней лабораторией. Тестирование от 10 июня обнаружило лямблии.

Ранее Лайф писал о том, что восемь детей попали в больницу с отравлением после посещения частного бассейна в Ижевске.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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