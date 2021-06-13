На месте кражи оборудования с "самолёта Судного дня" нашли ДНК сотрудника авиазавода

На месте кражи оборудования с борта "самолёта Судного дня" Ил-80 был выявлен след ДНК, который принадлежит одному из сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева (ТАНТК). Об этом сообщила адвокат Ольга Бояркина.

"Среди следов ДНК, которые были изъяты на месте преступления, есть след, принадлежащий сотруднику ТАНТК", — приводит слова правозащитницы ТАСС.

Бояркина отметила, что этот сотрудник проходит по делу в качестве свидетеля. При этом обвинение в краже оборудования с борта "самолёта Судного дня" предъявлено местному жителю Жоре Хачунцу.

"След ДНК мог быть перенесён, в результате чего на месте преступления "оказался" случайный человек", — полагает Бояркина.

Адвокат также заметила, что следствие не раскрывает, какой именно след ДНК был обнаружен. Защита полагает, что это могут быть потожировые следы, принадлежащие Хачунцу.

Прежде Бояркина рассказывала, что следователи изъяли отпечатки следов с места преступления и обувь её подзащитного. Экспертиза показала, что следы были оставлены обувью, не принадлежащей обвиняемому. Правозащитница уточняла, что в рамках расследования дела назначены дополнительные экспертизы, в ходе которых будут исследованы вещественные доказательства, изъятые на месте преступления.

Кроме того, источник ТАСС сообщил, что доступ на территорию, где находился самолёт Ил-80 на момент кражи, осуществляется по специальным пропускам, которые имеют не все сотрудники ТАНТК. Он поведал, что следствие считает, что грузовой люк воздушного судна был вскрыт с помощью лестницы. Однако сделать это без специального трапа или посторонней помощи невозможно, добавил собеседник агентства.