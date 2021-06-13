Россияне рассказали, сколько денег хотели бы получать просто так

Половина взрослых россиян поддерживает идею введения в стране безусловного базового дохода — ежемесячной выплаты от государства всем гражданам. Средний желаемый размер этой суммы — 30 100 рублей. Таковы результаты опроса, проведённого сервисом SuperJob.

"Введение в России безусловного базового дохода поддерживает каждый второй респондент. Противников 12%. Затруднились с оценкой инициативы 38% россиян", — приводит РИА "Новости" выводы авторов исследования.

Отмечается, что сумма желаемого безусловного дохода выросла. В сентябре прошлого года она составляла 28 500 рублей, в июне 2020-го — 25 000 рублей. Мужчины поддерживают идею введения безусловного базового дохода больше, чем женщины (52% и 47%). Уровень поддержки растёт с возрастом.

Исследование проводилось с 25 мая по 1 июня среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Участие в опросе приняли жители 409 населённых пунктов из всех федеральных округов.