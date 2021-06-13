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Минимум 11 человек погибли при мощном взрыве газа в Китае

Инцидент произошёл на продовольственном рынке. Взрывная волна разрушила около 40 киосков.

13 июня, 05:15

Минимум 11 человек погибли при мощном взрыве газа в Китае. Видео © Соцсети

Не менее 11 человек погибли в результате взрыва природного газа в городе Шиянь в китайской провинции Хубэй. Ещё 144 человека госпитализированы, сообщает Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что взрыв произошёл на территории жилого комплекса в районе Чжанвань, где находился большой продовольственный рынок, взрывной волной разрушило около 40 киосков. Инцидент случился около 6:30 (1:30 мск), в этот момент рынок уже начал работать, на территории было много людей.

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На кадрах с места происшествия видно, что разрушена большая часть здания, а асфальт усыпан обломками стен и строительными материалами.

Как сообщает телеканал, спасатели смогли вытащить из-под завалов 144 человека, все они госпитализированы. 37 человек находятся в критическом состоянии. На месте работают экстренные службы.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Китае прогремел мощный взрыв на химическом заводе. Пожарным было крайне сложно контролировать ситуацию, так как огонь, охвативший территорию, распространялся стремительно.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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