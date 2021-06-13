Минимум 11 человек погибли при мощном взрыве газа в Китае. Видео © Соцсети

Не менее 11 человек погибли в результате взрыва природного газа в городе Шиянь в китайской провинции Хубэй. Ещё 144 человека госпитализированы, сообщает Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что взрыв произошёл на территории жилого комплекса в районе Чжанвань, где находился большой продовольственный рынок, взрывной волной разрушило около 40 киосков. Инцидент случился около 6:30 (1:30 мск), в этот момент рынок уже начал работать, на территории было много людей.

На кадрах с места происшествия видно, что разрушена большая часть здания, а асфальт усыпан обломками стен и строительными материалами.

Как сообщает телеканал, спасатели смогли вытащить из-под завалов 144 человека, все они госпитализированы. 37 человек находятся в критическом состоянии. На месте работают экстренные службы.