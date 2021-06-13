Юрист рассказал, как туристам избежать крупных трат за границей

Юрист посоветовал россиянам, отправляющимся на отдых за границу, пользоваться медицинской страховкой, так как это позволит избежать крупных трат. В интервью Ura.ru такой совет дали председатель правовой комиссии Российского союза туриндустрии, юрист Георгий Мохов и член президиума Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Раковщик.

"Практически во всех странах стоимость медицинских услуг для тех, кто не имеет местного гражданства, очень высокая. Для граждан существуют социальные пакеты, лечение по местным соцстраховкам из фондов, а для иностранных граждан — полная цена. Нужно учитывать, что стоимость может быть запредельной, цены могут быть совершенно шокирующими", — предупредил Мохов.

Юрист пояснил, что страховые программы бывают разные. Например, есть такие, которые предусматривают всю медицинскую помощь, госпитализацию, транспортировку и даже траты за потерянные билеты, если человека отправили на карантин и он не смог улететь. Мохов посоветовал заранее узнавать, включены ли в страховой пакет случаи, связанные с коронавирусом.

Раковщик же напомнил, что без медицинской страховки за границей придётся за всё платить самим или пытаться обращаться в консульские учреждения, а помогут ли там — неизвестно. При этом страховка обойдётся туристу в сумму меньше одного доллара в день.