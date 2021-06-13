Эксперты подсчитали размер богатства Елизаветы II

Специалисты, представляющие агентство недвижимости, подсчитали богатство королевы Великобритании Елизаветы II. По их данным, ей принадлежит имущество, расположенное по всей стране, пишет издание Deutsche Welle.

Речь идёт об одном из крупнейших агентств недвижимости — The Crown Estate. Отмечается, что сумма активов фирмы превышает 17 миллиардов долларов, или 1,2 триллиона рублей. Эта компания продаёт недвижимость в Лондоне, а также по всему Соединённому Королевству. The Crown Estate реализует замки, коттеджи, торговые центры, лесные массивы, а также земли сельскохозяйственного назначения.

Интересно отметить, что ежегодно всю выручку компания, где заявляют о желании обеспечить "прочное и всеобщее процветание нации", передаёт Правительству Великобритании. При этом 25% прибыли идёт в королевскую семью в качестве суверенного гранта. Именно этот факт, по мнению специалистов, является доказательством прямой связи богатства Елизаветы II с The Crown Estate.