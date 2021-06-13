Эксперты подсчитали размер богатства Елизаветы II
По их мнению, королева может быть связана с одним из самых крупных агентств недвижимости. Компания реализует замки, коттеджи, торговые центры, лесные массивы, а также земли сельскохозяйственного назначения по всей Великобритании.
Елизавета II. Фото © ТАСС / ЕРА
Специалисты, представляющие агентство недвижимости, подсчитали богатство королевы Великобритании Елизаветы II. По их данным, ей принадлежит имущество, расположенное по всей стране, пишет издание Deutsche Welle.
Речь идёт об одном из крупнейших агентств недвижимости — The Crown Estate. Отмечается, что сумма активов фирмы превышает 17 миллиардов долларов, или 1,2 триллиона рублей. Эта компания продаёт недвижимость в Лондоне, а также по всему Соединённому Королевству. The Crown Estate реализует замки, коттеджи, торговые центры, лесные массивы, а также земли сельскохозяйственного назначения.
Интересно отметить, что ежегодно всю выручку компания, где заявляют о желании обеспечить "прочное и всеобщее процветание нации", передаёт Правительству Великобритании. При этом 25% прибыли идёт в королевскую семью в качестве суверенного гранта. Именно этот факт, по мнению специалистов, является доказательством прямой связи богатства Елизаветы II с The Crown Estate.
Ранее Лайф сообщал, что в начале июня принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз. У членов королевской семьи родилась дочь. Малышку назвали Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор — в честь прабабушки Елизаветы, которую в детстве называли Лилибет, и матери принца Гарри принцессы Дианы. Сама Елизавета II и королевская семья уже поздравили новоиспечённых родителей. После появления на свет Лилибет Дианы королева Великобритании стала прабабушкой уже в 11-й раз.
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