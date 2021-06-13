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"Титры стали падать": Собянин ревакцинировался от коронавируса

Градоначальник уточнил, что чувствует себя хорошо. Этого же он пожелал жителям столицы.

13 июня, 09:01
<p>Сергей Собянин. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Сергей Собянин. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ревакцинировался от коронавирусной инфекции. Градоначальник напомнил, что впервые привился в мае 2020 года.

"По истечении года титры стали падать, и два дня назад ещё раз поставил первый компонент "Спутника V". Чувствую себя хорошо. Чего и вам желаю", — написал мэр в своём блоге.

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Ранее Лайф сообщал, что Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в городе продлятся девять дней — с 12 по 20 июня.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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