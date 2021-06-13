Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ревакцинировался от коронавирусной инфекции. Градоначальник напомнил, что впервые привился в мае 2020 года.

"По истечении года титры стали падать, и два дня назад ещё раз поставил первый компонент "Спутника V". Чувствую себя хорошо. Чего и вам желаю", — написал мэр в своём блоге.