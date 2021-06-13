Журналистка ради эксперимента каждый день пила по 4 литра воды, и результаты удивили даже её саму
Все знают, что для здоровья важно пить 2 литра воды в день. Британская журналистка пошла дальше и стала ежедневно вливать в себя в два раза больше. Что из этого вышло — в материале ниже.
Пару недель назад журналистка BuzzFeed из Британии Стефани Хоуп осознала, что в день выпивает всего один стакан воды. В ужасе вспомнив, что для неё норма — раз в десять больше, девушка решила восполнить недостаток жидкости в организме. В качестве эксперимента она в течение недели пила галлон воды (3,7 литра) в день. Результаты впечатляющие.
Нужно ли мне столько воды? Точно нет. Но мне интересно, как на меня повлияет такое количество жидкости и что из этого выйдет
Начала Стефани с того, что купила огромную бутылку (так, по её мнению, выпивать нужный объём воды будет легче и интереснее), а также связалась с нутрициологом, чтобы выяснить, зачем вообще пить воду
Оказывается, наш организм постоянно расходует влагу, даже во время дыхания. Поэтому уровень жидкости нужно постоянно восполнять. Иначе человеку грозит высыпание на коже, перепад настроения, нарушение работы ЖКТ, непрекращающаяся усталость и малая работоспособность.
Первый день был полон открытий. Началось с того, что девушка постоянно забывала о том, что ей нужно пить воду. Кроме того, Стефани узнала, каково это — ходить в уборную по 12 раз на дню
После первого дня могу сказать, что мне определённо нужно установить напоминания в телефоне, чтобы пить воду. Кроме того, я очень часто хожу в туалет, что максимально неудобно
Ко второму дню самочувствие девушки особо не изменилось. К третьему — она придумала, как сделать процесс ещё увлекательнее. Она стала покупать воду с разными вкусами. Ничего общего с газировками: ни сахара, ни калорий.
Четвёртый день запомнился Стефани новыми ощущениями и первыми серьёзными результатами.
Во-первых, хотелось бы отметить, что энергия из меня просто ключом бьёт. Давно такого не было.
Во-вторых, я стала замечать, что прыщи постепенно начинают пропадать с лица.
В-третьих, я осознала, что три чашки чая с разными вкусами — классное решение
На пятый день Хоуп решила сама делать воду со вкусами и купила бутылку со специальным отделением, куда можно складывать фрукты и ягоды
Пищеварительные процессы теперь работают как часы. Просто чудо какое-то. Кстати, сушёные ягоды придают удивительный вкус. Чтобы вы знали
По словам Стефани, к концу эксперимента её жизнь просто перевернулась. Она узнала, что такое здоровый сон, а прыщи с лица исчезли совсем. Кроме того, тот прилив энергии, который британка сейчас ощущает, для неё в новинку. С окончанием эксперимента Хоуп начала пить лишь два литра воды, но и это всё равно в разы больше, чем те два стакана, которыми она довольствовалась раньше.
WOW-news
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