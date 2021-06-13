Недавно группа Little Big оказалась в центре скандала, но не из-за своего творчества. Причиной послужил любовный треугольник фронтмена, который закрутил роман с участницей группы Софьей Таюрской. Всё бы ничего, но фанаты решили, что девушка увела Ильича из семьи. Артисты всё опровергают, однако вопрос остаётся открытым — неужто только спустя восемь лет совместной работы появилась искра? Похожие истории далеко не редкость на российской эстраде. Лайф вспомнил парочки, которые влюбились друг в друга под софитами.

Потап и Настя

Фото © instagram / potapynastya

Российско-украинская группа, состоящая из Алексея Потапенко (Потап) и Насти Каменских, скрывала чувства друг к другу больше десяти лет. Однако несколько лет назад артисты сыграли свадьбу, и многочисленные слухи, ходящие вокруг романтических отношений RNB-дуэта, нашли подтверждение. Потап потом говорил, что скрывал чувства к Каменской, поскольку был женат на другой. Настю же неоднократно называли разлучницей — и даже фанаты хейтили певицу за то, что уводит мужа из семьи.

Сплетни и слухи стали одной из причин, из-за которых дуэт скрывал отношения. Но, несмотря на ненависть к "разлучнице", у Алексея с бывшей женой Ириной остались дружеские отношения. Она в том числе даже была приглашена на свадьбу Потапа и Насти.

Юлианна Караулова и Андрей Чёрный

Фото © instagram / yulianna_karaulova

Юлианна, занимавшаяся музыкой с детских лет и долгие годы шедшая к успеху, нашла спутника жизни в лице своего саунд-продюсера Андрея Чёрного. На сегодняшний день Юлианна и Андрей вместе уже больше восьми лет, хотя певица говорит, что сперва даже не воспринимала всерьёз знаки внимания с его стороны. Теперь у артистов есть общий ребёнок, а скрывать чувства никто и не думает, хотя из-за плотного рабочего графика свадьбу и приходится переносить.

Группа "Непара"

Фото © "Комсомольская правда"

Александр Шоуа и Виктория Талышинская создали группу "Непара" в 2002 году. Коллектив, который можно было услышать из каждого второго кафе и на любом российском радио, несмотря на название, считали парой. Правда, Александр и Виктория долго это отрицали. Впрочем, артисты в итоге всё же признались, что романтические отношения у них были, просто об этом запрещали рассказывать продюсеры. Сейчас у участников группы уже новые семьи, а выступать Виктория и Александр продолжают как сугубо творческий коллектив.

Группа RASA

Фото © instagram / dasha.rasa

А вот рэперский дуэт RASA никогда особо и не скрывал, что сперва возникли чувства, а потом появилась группа, которую вы можете знать по треку "Пчеловод". Виктор Поплеев и Дарья Шейко познакомились в Москве и сначала занимались блогерскими проектами. Но потом решили уйти в музыку и в итоге организовали не только собственный дуэт, но и целый лейбл RASAMUSIC, помогающий прославиться и другим молодым артистам.

Константин Меладзе и Вера Брежнева

Фото © instagram / ververa

Продюсер и композитор Константин Меладзе, написавший для группы "ВИА Гра" не один хит, женился на вокалистке Вере Брежневой. Пара сыграла свадьбу в Испании в 2015 году, которая стала для многих поклонников неожиданной. До этого Вера и Константин никак не афишировали своего романа. Да и сама свадьба получилась вполне скромной и без помпы для прессы.

Правда, до официального брака о Меладзе ходили не самые хорошие слухи. Якобы он был для группы настоящим тираном, стравливал участниц и заставлял с собой спать. И только отношения с Верой смогли его утихомирить. Говорят, Вера, как обладательница стального характера, даже заставила Константина отказаться от сотрудничества с Полиной Гагариной. Видимо, чтобы не ушёл к новой протеже. Кстати, отношения с Меладзе в "ВИА Гра" не ограничились Константином. Валерий Меладзе в итоге также женился на вокалистке Альбине Джанабаевой.

Наталья Щелкова и Сергей Мильниченко

Фото © "Ранетки"