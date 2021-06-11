С премьеры "Лары Крофт" прошло уже 20 лет, и по главным героям это сразу заметно

11‌ ‌июня‌ ‌2001‌ ‌года в США состоялась премьера приключенческого фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц". Киноадаптация компьютерной игры Tomb Raider запомнилась в основном ролью Анджелины Джоли, которой тогда было 26 лет. Она сыграла дочь лорда, которая отправляется на поиски загадочного артефакта. Фильм был разгромлен критиками, но получил хорошую кассу. Вот что стало с актёрами, имена которых указаны в титрах.

Лара Крофт / Анджелина Джоли

Фото © "Кинопоиск" / Flickr / gageskidmore

Джоли дебютировала в кино ещё в 1982 году, но известность ей принесла именно роль Лары Крофт. С тех пор актриса учредила несколько благотворительных организаций, приняла участие в ряде гуманитарных миссий по всему миру, усыновила троих детей, стала послом доброй воли ООН и приглашённым преподавателем Лондонской школы экономики, но большинство продолжает воспринимать её лишь как секс-символ. За прошедшие годы Джоли успела сняться в целой россыпи блокбастеров ("Особо опасен", "Мистер и миссис Смит", "Малефисента"), а ещё выйти замуж за Брэда Питта, родить от него троих детей и развестись. Из-за риска развития рака в 2013 и 2015 годах Джоли удалила себе обе груди и яичники.

Лорд Ричард Крофт / Джон Войт

Кадр из фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц". Фото © "Кинопоиск"

Отца Лары Крофт сыграл настоящий отец Анджелины Джоли — ветеран Голливуда Джон Войт. Нельзя сказать, что фильм обогатил его карьеру, но он определённо порадовал его фанатов. Позже актёр снялся в таких хитах, как "Перл-Харбор", "Сокровище нации", "Трансформеры", "Фантастические твари и где они обитают". Кроме того, Войт принял участие в сериалах "24 часа" и "Рэй Донован". Актёру 82 года, но на пенсию он явно не собирается.

Манфред Пауэлл / Иэн Глен

Кадр из фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц". Фото © "Кинопоиск"

Глен наиболее известен ролями доктора Александра Айзекса в фильмах серии "Обитель зла" и сира Джораха Мормонта в сериале "Игра престолов". Эти проекты вышли уже после "Лары Крофт", где он сыграл члена тайного ордена. Кроме того, актёр снялся в популярных сериалах "Доктор Кто", "Аббатство Даунтон" и "Борджиа", а также в веб-сериале о супергероях "Титаны", где исполнил роль небезызвестного миллиардера Брюса Уэйна.

Брайс / Ноа Тейлор

Кадр из фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц". Фото © "Кинопоиск"

Ноа Тейлор сыграл помощника Лары Крофт по имени Брайс. Позже вы могли видеть его в таких фильмах, как "Ванильное небо", "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца", "Чарли и шоколадная фабрика". А ещё он сыграл в картине "Почти знаменит", название которой очень точно описывает всю его карьеру. Последней работой актёра стал сериал "Ханна", который стартовал в 2019 году.

Алекс Уэст / Дэниел Крейг

Кадр из фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц". Фото © "Кинопоиск". Скриншот видео © YouTube / The Late Show with Stephen Colbert

Вряд ли Дэниел Крейг нуждается в особых представлениях, но стоит хотя бы напомнить, что он всё ещё Джеймс Бонд: последний фильм о британском суперагенте из-за пандемии пока так и не добрался до кинотеатров. Хотя и без этой роли, оставившей неизгладимый след в его карьере, актёру есть чем похвастаться, ведь на его счету такие блокбастеры, как "Мюнхен", "Девушка с татуировкой дракона" и "Достать ножи". В 2011 году Крейг женился на актрисе Рэйчел Вайс, а в 2018 году у пары родилась дочь.

Хиллари / Крис Барри

Кадр из фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц". Фото © "Кинопоиск". Скриншот видео © YouTube / The Tank Museum

Крис Барри больше известен как комик и телеведущий, поэтому вы не найдёте его имя в списках топовых актёров. После первой части "Лары Крофт" в 2003 году он снялся в её продолжении. Затем было ещё несколько ролей в кино и сериалах, но вряд ли названия этих картин кто-то вспомнит. Барри также вёл несколько программ на телеканалах National Geographic, Discovery Channel и Channel 5.

Мистер Пиммс / Джулиан Райнд-Тутт

Кадр из фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц". Фото © "Кинопоиск". Скриншот видео © YouTube / Red Carpet News TV