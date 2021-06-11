Как сейчас выглядит приёмный сын Тома Круза и Николь Кидман, которого все считают нелюдимым дикарём

Недавно Коннор в инстаграм-историях опубликовал фотографию, которую он сделал сразу после стрижки. Неизвестно, что сподвигло парня на перемены в имидже, но он решительно избавился от всей растительности на голове. Шевелюра исчезла совсем, а борода заметно облагородилась — из заросшего куста она превратилась скорее в аккуратную щетину.

Коннор Круз до и после стрижки

Фото © Instagram / theconnorcruise

Изменения в образе парня действительно впечатляющие, поэтому таблоиды по всему миру дружно принялись рассказывать об этом своим читателям. Однако большинство было в шоке от того, что сын одной из самых красивых пар за всю историю Голливуда в принципе так может выглядеть. Справедливости ради нужно заметить, что Коннор не родной сын актёров. Они усыновили мальчика в конце девяностых. После развода родителей юноша остался с отцом и часто находился в его компании во время светских выходов.

С самого детства Коннор и его сестра с подачи Тома воспитывались в Сайентологической церкви, которую многие принимают за обычную секту. И, если, повзрослев, девушка ушла из нового религиозного движения, парень до сих пор живёт в коммуне сайентологов в Клируотере, штат Флорида

Фото © Twitter / AaronRFernandes