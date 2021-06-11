Как сейчас выглядит приёмный сын Тома Круза и Николь Кидман, которого все считают нелюдимым дикарём
26-летний парень уже совсем не похож на того малыша, который регулярно появлялся на мероприятиях вместе с папой. Вместо этого — взрослый мужчина, которого в прошлом уже успели раскритиковать за лишний вес.
Недавно Коннор в инстаграм-историях опубликовал фотографию, которую он сделал сразу после стрижки. Неизвестно, что сподвигло парня на перемены в имидже, но он решительно избавился от всей растительности на голове. Шевелюра исчезла совсем, а борода заметно облагородилась — из заросшего куста она превратилась скорее в аккуратную щетину.
Коннор Круз до и после стрижки
Фото © Instagram / theconnorcruise
Изменения в образе парня действительно впечатляющие, поэтому таблоиды по всему миру дружно принялись рассказывать об этом своим читателям. Однако большинство было в шоке от того, что сын одной из самых красивых пар за всю историю Голливуда в принципе так может выглядеть. Справедливости ради нужно заметить, что Коннор не родной сын актёров. Они усыновили мальчика в конце девяностых. После развода родителей юноша остался с отцом и часто находился в его компании во время светских выходов.
С самого детства Коннор и его сестра с подачи Тома воспитывались в Сайентологической церкви, которую многие принимают за обычную секту. И, если, повзрослев, девушка ушла из нового религиозного движения, парень до сих пор живёт в коммуне сайентологов в Клируотере, штат Флорида
Несколько лет назад парень уже попадал на передовицы газет: СМИ сообщали о негативных переменах во внешности звёздного сынишки. Но, судя по инстаграму Коннора, мнение журналистов его не заботит и светская жизнь ему не по душе. Парень увлекается рыбалкой и кулинарией и регулярно делится успехами на своих страницах в соцсетях, пишет Daily Mail.
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