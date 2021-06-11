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Как сейчас выглядит приёмный сын Тома Круза и Николь Кидман, которого все считают нелюдимым дикарём

26-летний парень уже совсем не похож на того малыша, который регулярно появлялся на мероприятиях вместе с папой. Вместо этого — взрослый мужчина, которого в прошлом уже успели раскритиковать за лишний вес.

11 июня, 06:20

Фото © Twitter / AaronRFernandes

Недавно Коннор в инстаграм-историях опубликовал фотографию, которую он сделал сразу после стрижки. Неизвестно, что сподвигло парня на перемены в имидже, но он решительно избавился от всей растительности на голове. Шевелюра исчезла совсем, а борода заметно облагородилась — из заросшего куста она превратилась скорее в аккуратную щетину.

Коннор Круз до и после стрижки

Фото © Instagram / theconnorcruise

Фото © Instagram / theconnorcruise

Изменения в образе парня действительно впечатляющие, поэтому таблоиды по всему миру дружно принялись рассказывать об этом своим читателям. Однако большинство было в шоке от того, что сын одной из самых красивых пар за всю историю Голливуда в принципе так может выглядеть. Справедливости ради нужно заметить, что Коннор не родной сын актёров. Они усыновили мальчика в конце девяностых. После развода родителей юноша остался с отцом и часто находился в его компании во время светских выходов.

С самого детства Коннор и его сестра с подачи Тома воспитывались в Сайентологической церкви, которую многие принимают за обычную секту. И, если, повзрослев, девушка ушла из нового религиозного движения, парень до сих пор живёт в коммуне сайентологов в Клируотере, штат Флорида

Фото © Twitter / AaronRFernandes

Фото © Twitter / AaronRFernandes

Несколько лет назад парень уже попадал на передовицы газет: СМИ сообщали о негативных переменах во внешности звёздного сынишки. Но, судя по инстаграму Коннора, мнение журналистов его не заботит и светская жизнь ему не по душе. Парень увлекается рыбалкой и кулинарией и регулярно делится успехами на своих страницах в соцсетях, пишет Daily Mail.

Дочь Оззи Осборна изменилась до неузнаваемости на новых фото, где её вес достиг минимальной отметки

Дочь Оззи Осборна изменилась до неузнаваемости на новых фото, где её вес достиг минимальной отметки

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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