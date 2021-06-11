"Утопила бы младенцами": Экс-продюсер Лободы перешла все границы, начав угрожать собственным фанатам
Крапивина перестала сдерживаться, когда даже среди её подписчиков обнаружились люди, не оценившие высказывания о шашлыках.
39-летнюю Нателлу Крапивину многие знают как бывшего продюсера певицы Светланы Лободы и создателя шоу "Орёл и решка". Но в последнее время женщина появляется в СМИ из-за скандальных изречений, которыми недовольны даже её фанаты. Один из подписчиков выразил надежду, что нападки Нателлы на артистов Киркорова и Даву — происки её недоброжелателей и вовсе фейк. Потому что если нет, то это "дно у дна".
Фото © Telegram / YOBAJUR
Такое выступление в собственном лагере экс-продюсер не простила и обрушилась с критикой и угрозами на своего фаната. "Уродцев вроде тебя и Давы утопила бы в реке ещё младенцами, чтобы родителей не позорили", "Ваша беспросветная тупость меня раздражает", — бушевала в комментариях Нателла. Такое поведение не осталось незамеченным и разочаровало поклонников женщины вконец.
Это *** какой-то. Сколько ненависти у человека? Это не "баба с яйцами", это потенциально опасный и психически нездоровый человек. За такое реально надо привлекать или хотя бы вызывать в отдел на профилактическую беседу
Как там говорили под её видеоответкой? Умная женщина, ну-ну😂
Не питаю никакой симпатии к Даве и иже с ними, но публичные призывы к насилию — это полное адище и должно пресекаться однозначно. А то пропаганду гомофобии пускай СК проверит, а призывы к убийству — это "окнорм че такова"
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Скандал разгорелся после "Премии Муз-ТВ", на которой Филипп Киркоров и Дава появились вместе, чтобы исполнить собственный хит. Артисты прибыли в довольно необычном виде и во время трансляции вовсю разыгрывали между собой романтические чувства. Многие фанаты уверены, что певцы устроили такой перформанс, чтобы привлечь внимание. Но Нателлу Крапивину подобное поведение возмутило, и она заметила, что таких раньше "расчленяли на шашлыки". И это повлекло за собой скандал.
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