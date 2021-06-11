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"Утопила бы младенцами": Экс-продюсер Лободы перешла все границы, начав угрожать собственным фанатам

Крапивина перестала сдерживаться, когда даже среди её подписчиков обнаружились люди, не оценившие высказывания о шашлыках.

11 июня, 05:40

Фото © Instagram / natellakrapivina

39-летнюю Нателлу Крапивину многие знают как бывшего продюсера певицы Светланы Лободы и создателя шоу "Орёл и решка". Но в последнее время женщина появляется в СМИ из-за скандальных изречений, которыми недовольны даже её фанаты. Один из подписчиков выразил надежду, что нападки Нателлы на артистов Киркорова и Даву — происки её недоброжелателей и вовсе фейк. Потому что если нет, то это "дно у дна".

Фото © Telegram / YOBAJUR

Фото © Telegram / YOBAJUR

Такое выступление в собственном лагере экс-продюсер не простила и обрушилась с критикой и угрозами на своего фаната. "Уродцев вроде тебя и Давы утопила бы в реке ещё младенцами, чтобы родителей не позорили", "Ваша беспросветная тупость меня раздражает", — бушевала в комментариях Нателла. Такое поведение не осталось незамеченным и разочаровало поклонников женщины вконец.

Фото © Instagram / natellakrapivina

Фото © Instagram / natellakrapivina

Это *** какой-то. Сколько ненависти у человека? Это не "баба с яйцами", это потенциально опасный и психически нездоровый человек. За такое реально надо привлекать или хотя бы вызывать в отдел на профилактическую беседу

Yobajur

Как там говорили под её видеоответкой? Умная женщина, ну-ну😂

K R

Не питаю никакой симпатии к Даве и иже с ними, но публичные призывы к насилию — это полное адище и должно пресекаться однозначно. А то пропаганду гомофобии пускай СК проверит, а призывы к убийству — это "окнорм че такова"

Валя Вишнёвая

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Скандал разгорелся после "Премии Муз-ТВ", на которой Филипп Киркоров и Дава появились вместе, чтобы исполнить собственный хит. Артисты прибыли в довольно необычном виде и во время трансляции вовсю разыгрывали между собой романтические чувства. Многие фанаты уверены, что певцы устроили такой перформанс, чтобы привлечь внимание. Но Нателлу Крапивину подобное поведение возмутило, и она заметила, что таких раньше "расчленяли на шашлыки". И это повлекло за собой скандал.

Девушка купила курс визажистки Гоар Аветисян, но оказалось, что внутри наглый развод за 13 тыс.

Девушка купила курс визажистки Гоар Аветисян, но оказалось, что внутри наглый развод за 13 тыс.

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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