39-летнюю Нателлу Крапивину многие знают как бывшего продюсера певицы Светланы Лободы и создателя шоу "Орёл и решка". Но в последнее время женщина появляется в СМИ из-за скандальных изречений, которыми недовольны даже её фанаты. Один из подписчиков выразил надежду, что нападки Нателлы на артистов Киркорова и Даву — происки её недоброжелателей и вовсе фейк. Потому что если нет, то это "дно у дна".

Фото © Telegram / YOBAJUR

Такое выступление в собственном лагере экс-продюсер не простила и обрушилась с критикой и угрозами на своего фаната. "Уродцев вроде тебя и Давы утопила бы в реке ещё младенцами, чтобы родителей не позорили", "Ваша беспросветная тупость меня раздражает", — бушевала в комментариях Нателла. Такое поведение не осталось незамеченным и разочаровало поклонников женщины вконец.

Фото © Instagram / natellakrapivina

Это *** какой-то. Сколько ненависти у человека? Это не "баба с яйцами", это потенциально опасный и психически нездоровый человек. За такое реально надо привлекать или хотя бы вызывать в отдел на профилактическую беседу Yobajur

Как там говорили под её видеоответкой? Умная женщина, ну-ну😂 K R

Не питаю никакой симпатии к Даве и иже с ними, но публичные призывы к насилию — это полное адище и должно пресекаться однозначно. А то пропаганду гомофобии пускай СК проверит, а призывы к убийству — это "окнорм че такова" Валя Вишнёвая

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин