"Олег будет в обмороке!": Юдашкин рассказал, как скрыл беременность супруги Газманова на свадьбе
Дочь Олега и Марины родилась в декабре 2003 года, а отношения в загсе пара оформила в июле.
Олег Газманов с супругой Мариной Муравьёвой-Газмановой. Фото © Виноградов Сергей / ТАСС
Модельер Валентин Юдашкин давно дружит с четой Газмановых и даже выручил супругу певца Марину, когда та хотела скрыть беременность во время свадьбы, пишет портал "Дни.ру". Кутюрье придумал эскиз уникального платья, под которым было незаметно, что женщина четвёртый месяц носит ребёнка. Стоит отметить, что пара жила вместе с 1997 года, а отношения в загсе они оформили в июле 2003-го. Дочь Газмановых Марианна же родилась в декабре того года.
"Тогда Марианна была ещё под платьем. Но уже давала о себе знать и чуть-чуть выросла. А мы этого не учли — буквально за неделю фигура Марины изменилась. Поскольку и она — человек без опыта — и я не ждали, что невеста захочет быть в таком мини-платье. Это платье было совершенно коротким! И мы понимаем, что завтра свадьба, что Олег упадёт в обморок, когда увидит. Поэтому в ночь перед свадьбой начали доделывать ещё одну нижнюю юбку", — отметил именитый модельер.
Марина вспоминает, что хранит эскиз этого платья больше 18 лет. Супругу певца легко понять, ведь Олег, хотя ему скоро 70 лет, остаётся живчиком — очень активным и подвижным человеком. И хоть он старше жены на 18 лет, гармонии в отношениях это не мешает.
Прошлым летом Лайф рассказывал, как жена Газманова выложила соблазнительное фото в бикини, разрушив все стереотипы о женщинах за 50. Возлюбленная певца надела красное бикини, продемонстрировав изящную фигуру и длинные стройные ноги. Позднее она опять устроила откровенную съёмку в белье, рассказав, как отреагировал муж. Марина заверила поклонников, что тот совсем не против.
WOW-stars
В Сети вычислили, с кем Киркоров улетел в Дубай, и эти двое парней оказались сплошной грудой мышц
вчера в 14:29
"Все можем иногда перекушать": Боня заступилась за Киркорова, которого случайно сняли на пляже в неприглядном виде
вчера в 13:51
Ильич насмешил фанатов дерзким фото в крошечных стрингах, которые будто украл у своей новой девушки
вчера в 11:48
Комментариев: 0