Модельер Валентин Юдашкин давно дружит с четой Газмановых и даже выручил супругу певца Марину, когда та хотела скрыть беременность во время свадьбы, пишет портал "Дни.ру". Кутюрье придумал эскиз уникального платья, под которым было незаметно, что женщина четвёртый месяц носит ребёнка. Стоит отметить, что пара жила вместе с 1997 года, а отношения в загсе они оформили в июле 2003-го. Дочь Газмановых Марианна же родилась в декабре того года.

"Тогда Марианна была ещё под платьем. Но уже давала о себе знать и чуть-чуть выросла. А мы этого не учли — буквально за неделю фигура Марины изменилась. Поскольку и она — человек без опыта — и я не ждали, что невеста захочет быть в таком мини-платье. Это платье было совершенно коротким! И мы понимаем, что завтра свадьба, что Олег упадёт в обморок, когда увидит. Поэтому в ночь перед свадьбой начали доделывать ещё одну нижнюю юбку", — отметил именитый модельер.