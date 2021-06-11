Седокова надела на себя верёвки вместо бикини, и от такого зрелища у фанатов на миг замерло сердце

38-летняя Анна Седокова отдыхает на греческом острове Миконос, впечатляя поклонников не только живописными видами, но и своими формами в купальнике. Певица поделилась в "Инстаграме" снимком, сделанным на фоне залитого солнцем моря.