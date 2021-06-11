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Седокова надела на себя верёвки вместо бикини, и от такого зрелища у фанатов на миг замерло сердце

38-летняя Анна Седокова отдыхает на греческом острове Миконос, впечатляя поклонников не только живописными видами, но и своими формами в купальнике. Певица поделилась в "Инстаграме" снимком, сделанным на фоне залитого солнцем моря.

11 июня, 07:12

Фото © Instagram / annasedokova

На фото экс-участница группы "ВИА Гра" позировала в салатовом бикини, которое в лучших традициях больше обнажало, чем скрывало. Пышный бюст звезды едва помещался в крошечные лоскутки ткани, а эффектный пресс Анна подчеркнула, обмотав вокруг талии завязки.

Фото © Instagram / annasedokova

Фото © Instagram / annasedokova

В сториз исполнительница выложила кадр в том же купальнике, только с другого ракурса: на нём артистка расположилась вполоборота. Однако в подписи звезда указала, что "решила уйти из инсты" и предложила следить за ней в "Тиктоке", "ВКонтакте" и "Телеграме".

Видео © Instagram / lastory_store

И пока певица не привела свой план в исполнение, поклонники поспешили засыпать её комплиментами. Они настолько впечатлились фигурой любимицы, что решили, что ей вообще не нужна никакая одежда.

Аня, шикарно выглядите!

olga_airgirl

Фото © Instagram / annasedokova

Фото © Instagram / annasedokova

Идеальная фигура 🔥🔥🔥

tatyana_04_10_

Если бы у меня было такое тело, я бы ходила голая 😂😂😂

gidlazurka

Анна и ранее говорила о том, что "не позволит "Инстаграму" разрушать свою жизнь. А на днях высказалась на тему толерантности и призвала быть аккуратнее с высказыванием своей точки зрения. "Мир, отличный от нашего, существует. Кто-то вышел замуж три раза, а не один, как принято. Кто-то в 35 ещё не родил ребёнка. Кто-то в 35 родил слишком много. Кто-то не работает, кто-то слишком много пашет. Кто-то носит слишком яркую одежду. Кто-то имеет смелость не носить ничего. Кто-то имеет смелость любить того, кого не одобрили", — написала артистка. Но активность в соцсетях звезды не влияет на творческую. Недавно Анна выпустила мини-альбом "Эгоистка" и презентовала клип на песню "Набирай меня".

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Девушка случайно сняла Киркорова на отдыхе, и оказалось, что в жизни он выглядит совсем по-другому

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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