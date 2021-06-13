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В России за сутки выявили максимальное с 13 февраля число заболевших коронавирусом

Прирост новых случаев в относительном выражении составил 0,28%. От болезни вылечилось 9166 человек, общее число выздоровевших от ковида достигло 4 801 335.

13 июня, 08:04
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

В России за минувшие сутки выявлено 14 723 новых случая заражения коронавирусом, это максимум с 13 февраля 2021 года. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 16,1% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 9166 человек, скончалось — 357. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 5 208 687 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 4 801 335 человек. За весь период в России умерло 126 430 человек", — отмечается в сообщении штаба.

Выявлены новые основные симптомы CoViD-19

Выявлены новые основные симптомы CoViD-19

Ранее была названа ещё одна возможная причина смерти после коронавируса. Особенно уязвимы пожилые люди с сопутствующими заболеваниями.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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