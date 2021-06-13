В Москве отменили общегородской выпускной в парке Горького

В Москве принято решение об отмене общегородского выпускного в парке Горького. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского Департамента образования и науки.

"Общегородского праздника для выпускников, который традиционно проходил в конце июня в парке Горького, в этом году не будет. Решение о его отмене принято в связи с тем, что в столице остаётся сложной ситуация с коронавирусом и наблюдается значительный рост числа заболевших, в том числе и среди школьников", — заявили в департаменте.