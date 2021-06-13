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В Москве отменили общегородской выпускной в парке Горького

В столице выросло число заболевших коронавирусом, среди заразившихся есть и учащиеся школ.

13 июня, 08:41
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

В Москве принято решение об отмене общегородского выпускного в парке Горького. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского Департамента образования и науки.

Отмечается, что ключевой причиной отмены запланированного мероприятия стал рост числа заболевших ковидом в столице, в том числе и школьников.

"Общегородского праздника для выпускников, который традиционно проходил в конце июня в парке Горького, в этом году не будет. Решение о его отмене принято в связи с тем, что в столице остаётся сложной ситуация с коронавирусом и наблюдается значительный рост числа заболевших, в том числе и среди школьников", — заявили в департаменте.

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Напомним, что в России за минувшие сутки выявлено 14 723 новых случая заражения коронавирусом. Это — максимум с 13 февраля 2021 года.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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