В Москве отменили общегородской выпускной в парке Горького
В столице выросло число заболевших коронавирусом, среди заразившихся есть и учащиеся школ.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
В Москве принято решение об отмене общегородского выпускного в парке Горького. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского Департамента образования и науки.
Отмечается, что ключевой причиной отмены запланированного мероприятия стал рост числа заболевших ковидом в столице, в том числе и школьников.
"Общегородского праздника для выпускников, который традиционно проходил в конце июня в парке Горького, в этом году не будет. Решение о его отмене принято в связи с тем, что в столице остаётся сложной ситуация с коронавирусом и наблюдается значительный рост числа заболевших, в том числе и среди школьников", — заявили в департаменте.
Напомним, что в России за минувшие сутки выявлено 14 723 новых случая заражения коронавирусом. Это — максимум с 13 февраля 2021 года.
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